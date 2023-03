Chiara Ferragni lancia un nuovo trend: è il colore per le unghie di questa primavera

La nuova manicure di Chiara Ferragni è già un trend: il colore di unghie adatto ad ogni look e perfetto per la primavera.

Il 20 marzo è alle porte e questo vuol dire soltanto una cosa: è in arrivo la primavera! Con tutte i suoi colori, tutti i suoi profumi, le giornate sempre più lunghe e i look da creare riponendo (finalmente) il cappotto nell’armadio. Si tratta di una delle stagioni più amate dell’anno e qual è il modo migliore per accoglierla se non con una nuova manicure?

Avere le mani curate è un importante biglietto da visita, soprattutto con l’arrivo delle temperature più alte, quando i guanti volano via e le maniche si accorciano. Se avete già prenotato l’appuntamento dall’estetista ma avete dubbi sul colore su cui puntare per le prossime settimane, c’è una buona notizia per voi. Un suggerimento, preziosissimo, arriva da una delle donne più influenti al mondo, Chiara Ferragni. Sul suo canale Instagram, la regine delle influencer, icona assoluta di stile, ha mostrato a tutti le sue nuove unghie, che hanno fatto letteralmente impazzire il suo pubblico virtuale. Il motivo? Guardate con i vostri occhi.

Chiara Ferragni suggerisce la nail art perfetta per la primavera: tutte vorranno le unghie così

C’è chi ama i colori ‘strong’, prediligendo tonalità scure anche quando si tratta di nail art. Chi non vuole rischiare di sbagliare, però, si affida alle tonalità neutre, i cosiddetti colori ‘nude’, quelli che stanno su tutto. Una soluzione che si rivela ottima soprattutto per chi si affida a ricostruzioni gel o smalto semipermanente, e deve mantenere lo stesso colore sulle unghie per un bel po’ di giorni. Siete in cerca del colore giusto per le prossime settimane, che si abbini a tutto ma, allo stesso tempo, non sia banale? Ve lo suggerisce Chiara Ferragni.

Sul suo seguitissimo profilo Instagram, la moglie di Fedez ha mostrato le sue unghie perlate, che hanno fatto impazzire tutte. La base è rosa, ma, con la luce, si creano tantissimi giochi di colore e riflessi: un effetto pazzesco! Una scelta semplice, ma che rappresenta una valida alternativa ai classici colori nude. Versatile e soft, l’effetto perlato è già un trend per la nuova stagione che sta per iniziare: basta dare un’occhiata sui principali social!

Nello specifico, Chiara ha scelto una forma arrotondata per le sue unghie, ma l’effetto perlato e scintillante è adatto anche a quelle più squadrate, essendo estremamente delicato. Una scelta raffinata, quella delle pearly nails, perfette sia per gli outfit sportivi e casual che per quelli più formali. Insomma, tutte invidieranno le vostre unghie glam e prenderanno spunto dalle vostre mani. Provare per credere!