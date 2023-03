Buongiorno mamma 3: colpo di scena, cosa spunta fuori

Buongiorno mamma 3 ci sarà o dobbiamo dire addio alla serie? Cosa è emerso al riguardo in queste ore, c’è un colpo di scena.

La fiction Buongiorno Mamma si è conclusa con la seconda stagione venerdì 17 marzo 2023. In questi sei nuovi episodi abbiamo seguito ancora la storia della famiglia Borghi, dove al centro della trama, partendo da Anna e da Guido, ci sono stati tutti i personaggi. Abbiamo visto in primo piano un passato fortemente legato al presente.

La seconda parte della serie si è aperta infatti con il risveglio della donna. Dopo essere stata in coma per più di 7 anni c’è il colpo d scena. Vuole a tutti i costi sapere cos’è successo quel brutto giorno. Dopo aver saputo inoltre che Sole non è la figlia dei protagonisti di casa, le scene si sono intrecciate fino ad arrivare a sciogliersi e a portare a galla la verità. Nelle ultime puntate abbiamo scoperto che a causare il malore che ha portato Anna in coma è stato Carmine, lo zio di Mauro. Quest’ultimo è il barista che aveva iniziato una frequentazione con Agata per secondi fini.

L’uomo ha ucciso anche Maurizia, la donna scomparsa e la cui indagine ha fatto da protagonista, insieme agli altri misteri, della fiction. Dato che aveva assistito alla scena del malore, la uccide. Alla fine, per il timore che tutto possa venire fuori, rapisce Anna. Quando è sul punto di ammazzarla viene trovato e arrestato. Il finale di stagione si è concluso con la soluzione di tutti i casi. Il pubblico si è appassionato a Buongiorno mamma seguendo dall’inizio alla fine gli episodi e per questo in molti si chiedono se ci sarà una terza stagione: ecco che cosa è emerso al riguardo.

Buongiorno mamma 3 si farà? Colpo di scena, cosa è emerso

Dopo il successo della prima e della seconda stagione di Buongiorno mamma, in molti si chiedono se ci sarà anche una terza. I telespettatori vorrebbero infatti immergersi in nuove avventure dove protagonista è la famiglia Borghi e tutti gli altri personaggi. A tal proposito c’è un colpo di scena. In un’intervista rilasciata a Fanpage, Elena Bucaccio, sceneggiatrice della serie, ha parlato proprio della possibilità di una nuova stagione.

Alla domanda se ci sarà o meno, fa sapere che non vorrebbe dirgli addio ma la seconda potrebbe essere autoconclusiva: “Ma la serie è così amata, Canale 5 vorrebbe riproporla. Se si trovasse la quadra con gli attori, la creatività per continuare non manca”. La Bucaccio ha spiegato che a lei piacerebbe tantissimo poter proseguire con altri episodi e nuovi colpi di scena dato che anche le idee ci sono.

Dice però che con attori molto impegnati come Maria Chiara Giannetta e Raoul Bova bisognerebbe trovare il modo e il tempo per poter girare. Infine spiega che anche Lux Vide, la casa di produzione televisiva e cinematografica italiana e la Mediaset, vorrebbero fare la terza stagione. Al momento nulla è confermato ma a quanto pare c’è la possibilità di poter vedere il continuo della storia che ha fatto da centro in Buongiorno mamma.