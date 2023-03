GF Vip, la decisione di Pier Silvio Berlusconi sul programma

GF Vip, colpo di scena: in queste ore è arrivata la decisione di Pier Silvio Berlusconi, ecco che cosa succederà al programma.

Il Grande Fratello Vip sta per giungere al termine. Il 3 aprile 2023 ci sarà la tanto attesa finale e scopriremo chi tra i concorrenti rimasti sarà il vincitore. Al momento solo Oriana Marzoli e Micol Incorvaia sono in finale, dato che in due diversi televoti sono risultate le preferite dal pubblico.

In queste settimane si sta parlando molto del programma in riferimento a quanto successo. Il comportamento dei concorrenti non sta piacendo ai telespettatori e a quanto pare anche a chi lo porta avanti. Alfonso Signorini si è trovato più volte costretto a fare dei richiami e ad avvertirli di usare toni meno aggressivi e di avere un atteggiamento meno irrispettoso. Parole che non sono state del tutto colte. Per questo Edoardo Donnamaria è stato squalificato dal gioco e lo stesso è successo a Daniele Dal Moro.

Quest’ultimo però non sembra aver preso bene la scelta del reality, tanto che sui social ha fatto sapere che parlerà ma non al momento, per questioni contrattuali. In queste ore, proprio riguardo al programma, è arrivata un’altra importante decisione di Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset.

GF Vip, arriva la decisione di Pier Silvio Berlusconi: colpo di scena

Il GF Vip è sulla bocca di tutti e non in maniera positiva. Gli ultimi comportamenti dei concorrenti hanno portato a forti conseguenze. Pier Silvio Berlusconi sembra non aver gradito l’andamento del reality tanto che pare abbia scelto di eliminare una puntata dall’applicazione Mediaset Play. In queste ore però, sempre da quest’ultimo, è arrivata un’altra importante decisione.

Riguarda il futuro del programma. A quanto pare il format non si ferma e a settembre dovrebbe esserci la nuova edizione, sempre con Alfonso Signorini al timone. Pier Silvio infatti non ha alcuna intenzione di mettere da parte o in pausa il GF Vip, visto anche il successo che continua ad avere. Inoltre il suo richiamo non era rivolto al conduttore ma al lavoro autoriale. Il comportamento dei concorrenti doveva essere fermato prima e si doveva in qualche modo mettere subito un freno per evitare poi quello che è successo nelle ultime settimane.

Nonostante ci siano state molte polemiche da parte del pubblico per l’atteggiamento di chi fa parte del reality, la Mediaset non potrebbe privarsi di un format che raggiunge sempre ottimi risultati. Non a caso, da quando ha avuto inizio la settimana edizione, tutte le dirette sono state seguite da milioni di telespettatori. Il merito si deve al lavoro della produzione, ovviamente a Signorini che sa affrontare con serietà ma anche leggerezza i temi, e ai personaggi scelti.