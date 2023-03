Sai chi è l’ex marito di Elisabetta Canalis? Ecco cosa prevede l’accordo per la separazione

Hai mai visto l’ex marito di Elisabetta Canalis? I due hanno un accordo per la separazione molto particolare. Ecco tutte le curiosità sul loro divorzio.

Elisabetta Canalis e Brian Perri divorziano, stavolta è ufficiale. Le voci di una possibile separazione erano già molto forti da quasi un anno, ma la loro decisione è stata comunicata soltanto adesso. I due erano sposati dal 2014 e hanno una figlia, Skyler Eva, nata il 29 settembre 2015. L’ex velina di Striscia la Notizia vive a Los Angeles da tanti anni ormai e non sembra intenzionata a tornare in Italia, almeno non ancora.

Dopo quasi dieci anni di matrimonio, dunque, un’altra coppia vip salta e i dettagli della loro separazione hanno incuriosito molto i fan dell’attrice sarda. Ci sono alcuni passaggi sorprendenti, soprattutto quelli che riguardano la bambina. Secondo alcuni rumors provenienti dagli Stati Uniti d’America, Elisabetta avrebbe già spostato la sua residenza in un’altra casa, sempre in California, e negli ultimi giorni avrebbe smesso di postare foto in ambienti domestici sui social network proprio per questo motivo.

Elisabetta Canalis: i dettagli della separazione con Brian Perri

Brian Perri è un chirurgo molto stimato in California. Durante i mesi della pandemia, Elisabetta Canalis ha partecipato a diverse dirette su Instagram nelle quali pubblicizzava il lavoro del suo ex marito. È evidente che all’epoca la coppia fosse ancora affiatata, ma adesso è arrivato il divorzio. Elisabetta e Brian non sono più sposati e possiamo anticiparvi alcuni dettagli della loro separazione.

Secondo quanto riportato da Oggi, Elisabetta e Brian avrebbero chiesto l’affidamento congiunto della piccola Skyler Eva. Alla Canalis non spetterebbe alcun mantenimento, anche perché è indipendente dal punto di vista economico e l’ex coppia ha deciso di mettere al centro dei propri interessi la bambina. Ecco perché il divorzio sarebbe stato raggiunto con un dialogo molto civile.

Secondo alcune indiscrezioni, l’ex compagna di George Clooney avrebbe già trovato un nuovo amore. Si tratta di Georgian Cimpeanu, campione di kickboxing che spesso abbiamo visto in alcuni video di Elisabetta durante gli allenamenti. Pare che i due siano già stati avvistati un paio di volte per le strade di Milano, quindi la loro relazione potrebbe andare oltre il rapporto sportivo. Il settimanale Chi ha pubblicato delle foto dei due, ma entrambi hanno preferito evitare commenti, ecco perché sui loro profili social non ci sono foto insieme fuori dalla palestra.