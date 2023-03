Beautiful anticipazioni americane: colpo di scena, finirà in prigione per un motivo ben preciso

Beautiful, anticipazioni americane: uno dei personaggi principali finirà in prigione, guai serissimi in arrivo.

Non si arrestano i colpi di scena nella soap opera più longeva della nostra tv. Nei giorni scorsi Beautiful ha compiuto ben 36 anni, ma portati alla perfezione! La serie che narra le vicende della famiglia Forrester continua ad appassionare il pubblico di tutto il mondo come il primo giorno e non è difficile capire il perché: la trama è ricca di continue sorprese. Come quella di cui vi parliamo oggi.

I fan più attenti sanno che tra le puntate americane e quelle in onda nel nostro Paese trascorrono un bel po’ di mesi. A volte più di un anno: in questi giorni, in Italia, stiamo assistendo a ciò che negli Usa è avvenuto nel corso delle festività natalizie del 2021. Grazie alle anticipazioni, però, è possibile scoprire cosa sta succedendo oltreoceano, per la gioia dei telespettatori più curiosi. Se non temete spoiler e siete curiosi di scoprire in anteprima cosa accadrà, siete nel posto giusto. Tenetevi forte: uno dei protagonisti assoluti della soap sta per finire dietro le spalle.

Beautiful, le anticipazioni americane: chi finirà in prigione e perché

La trama delle recenti puntate italiane di Beautiful è stata decisamente stravolta da alcuni clamorosi ritorni. Quello di Taylor Hayes, quello di Deacon, ma, primo tra tutti, quello di Sheila Carter. La nemica numero uno dei Forrester è tornata e, nonostante voglia far credere di essere cambiata, la sua perfidia è rimasta intatta. Lo sa bene Brooke, ennesima vittima dei piani diabolici della Carter: la sostituzione della bottiglia di champagne porterà al tradimento con Deacon. Ma è solo l’inizio…

Nei prossimi mesi assisteremo a una serie di crimini spaventosi da parte della Carter, che arriverà addirittura a sparare al suo stesso figlio Finn (con l’intenzione però di colpire Steffy). Tutti crederanno che il medico sia morto, Sheila fingerà a sua volta la sua morte per sfuggire alla polizia: accadrà davvero di tutto e, a un certo punto, la donna potrà contare su un alleato inaspettato. No, non si tratta di Deacon Sharpe.

Sheila si avvicinerà sempre di più a Bill Spencer, che sembrerà schierarsi totalmente dalla parte della Carter, andando anche contro a Steffy. Un’alleanza inattesa, che farà tremare tutti, ma cosa c’è dietro? Dopo tante domande e dubbi, è arrivata la verità: le anticipazioni americane rivelano che quello di Bill è un piano per ingannare Sheila e proteggere i suoi affetti. A quanto pare, il magnate farà in modo che Sheila confessi tutti i suoi (innumerevoli) reati e, nel frattempo, salverà tutto con un registratore. E se vi dicessimo che Bill ha un improbabile alleato in questo progetto?

Proprio lui, Ridge Forrester. Tra i due non c’è mai stata grande simpatia, ma l’intenzione di ‘eliminare’ la nemica comune li unirà. Secondo gli spoiler, Sheila sarà incastrata e finirà in prigione, ma si sa quando si tratta della Carter si fa sempre troppo presto a cantare vittoria. La donna è riuscita a fuggire dal carcere più e più volte, tornando a seminare il panico tra i suoi nemici. Sarà davvero la sua fine? To be continued…