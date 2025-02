Quella volta che Belen si fece fare di tutto in diretta Tv

Durante una delle puntate di Tu Si Que Vales che risalgono al 2019, il noto show di intrattenimento di Canale 5, Belen Rodriguez è stata protagonista di un esperimento di ipnosi che ha lasciato il pubblico senza parole. La showgirl argentina, nota per il suo carisma e la sua spontaneità, ha accettato di sottoporsi all’ipnosi condotta dall’illusionista Raimondo Laino, specializzato in tecniche di suggestione mentale.

L’ipnosi di Belen: un esperimento che divide

L’esperimento è iniziato con Laino che ha selezionato alcuni membri del pubblico per dimostrare la potenza dell’ipnosi. Dopo averli messi in uno stato di trance apparente, l’illusionista ha deciso di coinvolgere anche la conduttrice Belen Rodriguez, che ha accettato la sfida con curiosità.

Mentre l’esperimento proseguiva, il pubblico in studio e i giudici dello show osservavano con attenzione. Belen ha mostrato segni di rilassamento e ha seguito alcune delle istruzioni dell’ipnotista, pur dichiarando successivamente di non essersi lasciata andare completamente. La showgirl ha descritto la sensazione come “strana”, suscitando reazioni contrastanti tra i presenti.

Reazioni dei giudici e del pubblico

L’esibizione ha suscitato un dibattito acceso tra i giudici dello show. Maria De Filippi ha espresso perplessità, sottolineando che l’ipnosi è un fenomeno che può generare scetticismo e timore nel pubblico. Rudy Zerbi, inizialmente scettico, ha ammesso di essere rimasto colpito dall’abilità dell’illusionista, mentre Gerry Scotti ha mostrato un atteggiamento più curioso e aperto.

Sui social network, l’episodio ha generato numerose discussioni. Alcuni spettatori hanno trovato l’esperimento affascinante e convincente, mentre altri hanno avanzato dubbi sulla sua veridicità, suggerendo che potesse trattarsi di un numero studiato per intrattenere il pubblico. Come spesso accade in questi casi, le opinioni si sono divise tra sostenitori dell’ipnosi e scettici convinti.

Il video virale su Witty TV

Il momento dell’ipnosi di Belen Rodriguez è stato subito condiviso sulle principali piattaforme social e su Witty TV, la piattaforma ufficiale di Mediaset dedicata ai programmi di successo. Il video è diventato virale, accumulando migliaia di visualizzazioni e commenti da parte degli utenti.

Molti fan di Tu Si Que Vales hanno apprezzato la performance e la disponibilità di Belen nel mettersi in gioco, dimostrando ancora una volta la sua versatilità nel mondo dello spettacolo. L’illusionista Raimondo Laino, grazie alla sua performance, è riuscito a ottenere tre “sì” dai giudici, conquistando così l’accesso alla semifinale del programma.

L’ipnosi di Belen Rodriguez a Tu Si Que Vales ha rappresentato uno dei momenti più discussi e virali dello show. Indipendentemente dal fatto che si tratti di un vero fenomeno mentale o di un semplice numero di intrattenimento, l’esperimento ha sicuramente catturato l’attenzione del pubblico e ha confermato il successo del format di Canale 5.

Per chi si fosse perso l’evento, il video è disponibile su Witty TV e sulle pagine social ufficiali del programma.