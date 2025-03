Barbara De Santi e Ruggiero, la prima volta dopo Uomini e Donne – Video

In una svolta inaspettata a Uomini e Donne, Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea hanno deciso di lasciare insieme il programma, promettendo di costruire il loro futuro lontano dalle telecamere.

Il sipario si è chiuso, le luci si sono spente, ma per alcuni protagonisti di Uomini e Donne, la vita continua oltre lo schermo. Tra amori nati sotto i riflettori e addii improvvisi, una storia sembra aver trovato un nuovo inizio, lontano dalle dinamiche televisive.

Barbara De Santi e Ruggiero, dopo un percorso travagliato nel dating show, hanno deciso di dare una chance al loro legame, aprendo un capitolo inedito della loro relazione. Ma cosa è successo una volta spente le telecamere?

Cuori in fuga: la vita dopo Uomini e Donne, tra progetti e realtà

Durante l’ultima sfilata femminile a Uomini e Donne, trasmessa su Canale 5 il venerdì 7 marzo, si è verificato un evento che ha lasciato tutti a bocca aperta. Barbara De Santi, una delle dame più seguite del trono over, ha preso la parola per rivolgere una richiesta sorprendente a Ruggiero D’Andrea, cavaliere del programma: quella di abbandonare insieme il dating show condotto da Maria De Filippi. La proposta, fatta sulle note di “Ti porto via con me” di Jovanotti e sotto una pioggia di coriandoli argentati, ha segnato l’inizio di una nuova vita per la coppia, che ha deciso di esplorare il loro rapporto lontano dalle luci dello studio televisivo. La loro decisione ha sorpreso non solo la conduttrice e gli astanti in studio, ma anche gli opinionisti e i telespettatori, testimoni di un lieto fine tanto inaspettato quanto emozionante.

Nonostante Barbara e Ruggiero abbiano iniziato a frequentarsi da poco all’interno del programma, la loro chimica e intesa hanno rapidamente catturato l’attenzione di tutti. La loro scelta di lasciare il programma insieme è stata dettata dal desiderio di conoscersi meglio in un contesto più reale e personale, lontano dalle dinamiche del dating show. In un’intervista rilasciata a Witty Tv, entrambi hanno ammesso di sapere poco l’uno dell’altra, ma di essere spinti da un forte desiderio di scoprirsi reciprocamente senza l’influenza delle telecamere. Questa decisione coraggiosa riflette una tendenza sempre più diffusa tra i partecipanti ai reality show, che cercano autenticità e relazioni vere al di là del contesto televisivo.

Le prime parole della coppia dopo l’uscita dal programma hanno rivelato molto sul loro approccio alla relazione. Barbara De Santi ha sottolineato l’importanza di non giudicare il partner sul suo passato, ma di apprezzarlo per ciò che è oggi. La sua critica velata a chi, all’interno del programma, non si impegna veramente in una conoscenza, evidenzia la sua ricerca di un legame profondo e significativo. Ruggiero D’Andrea, dal canto suo, ha espresso la sua felicità e sorpresa per la proposta di Barbara, confermando la reciprocità dei loro sentimenti e la volontà di iniziare a costruire qualcosa di vero e duraturo. La loro storia ha toccato anche altre dame del parterre over, come Sabrina, Ida Platano e Roberta Di Padua, che hanno espresso il loro affetto e i loro auguri per la nuova coppia attraverso i social media, dimostrando come, nonostante la competizione, esista un forte senso di comunità e supporto reciproco tra i partecipanti al programma.