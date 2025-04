Raimondo Todaro come non l’avete mai visto: eccolo dopo l’addio a Francesca Tocca – Video

La storia d’amore tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro è giunta al termine. Ripercorriamo le tappe di una relazione nata dalla passione per il ballo, segnata da alti e bassi, e l’importanza della figlia Jasmine nel loro futuro.

“Un passo a due interrotto”: Francesca e Raimondo, la fine di una storia

La storia d’amore tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro si conclude, lasciando dietro di sé ricordi, speranze e un futuro da riscrivere. Mesi fa, nel salotto di Silvia Toffanin hanno parlato del loro amore, ripercorrendo i momenti difficili passati insieme e scherzando sui difetti di cui non potrebbero più fare a meno. Settimane dopo quel 15 settembre i fan di Raimondo Todaro e Francesca Tocca hanno iniziato a fiutare odore di bruciato e captare qualche crepa (social). Indizi che il 22 gennaio si sono trasformati in realtà quando, con un comunicato congiunto sui loro profili social, hanno annunciato la fine del matrimonio.

Un comunicato che ha confermato tutti gli indizi che, fino a quel momento, non erano passati inosservati come l’assenza di foto di coppia o degli auguri di compleanno di lei al marito. Dopo settimane di rumors, sono così arrivate le parole dei diretti interessati. “Consapevoli di aver dato tutti noi stessi al nostro amore e alla nostra vita insieme, certi del bene e del rispetto che sempre avremo l’uno per l’altra e dell’unione che per sempre avrà la nostra famiglia, abbiamo deciso di proseguire il nostro percorso di vita singolarmente”, hanno scritto nelle storie su Instagram annunciando la separazione.

Undici anni di matrimonio, venti insieme. Francesca e Raimondo si conoscono nel 2002 quando iniziano a ballare insieme: lei ha 16 anni, lui 18 e un futuro tutto da scrivere. I due si innamorato e costruiscono insieme la carriera e una famiglia che si forma ufficialmente nel 2013 con la nascita della figlia Jasmine. L’anno dopo si sposano mentre la carriera per entrambi prende il volo. Lei è una star di Amici, dove poi lui la raggiungerà, e lui è le star più luminosa alla corte di Milly Carlucci a Ballando con le Stelle.

Nel 2019 affrontano una profonda crisi che li porta ad allontanarsi per due anni: i giornali rosa parlano di una relazione di Tocca con il collega Valentin Dumitru, mai confermata. Poi il ritorno di fiamma e la voglia di costruire ancora insieme. Poi, nuovamente le voci di crisi fino all’addio definitivo. Oggi, Raimondo Todaro si dedica totalmente al lavoro e alla figlia Jasmine condividendo tanti momenti della sua giornata sui social e, tra le tante storie, si mostra anche alle prese con il ferro da stiro.