Barbara D’Urso sbarca in Rai? Arriva la bomba clamorosa

Nel panorama televisivo italiano, un cambio di rotta sembra profilarsi all’orizzonte per Barbara d’Urso, dopo anni di assenza dai riflettori Rai.

Dopo anni di silenzio e speculazioni, una ventata di novità sembra pronta a investire il panorama televisivo italiano. Barbara d’Urso, volto iconico del piccolo schermo, potrebbe presto tornare a far parlare di sé, questa volta sotto i riflettori della Rai. Un ritorno che, se confermato, segnerebbe un punto di svolta nella sua carriera e nel panorama televisivo nazionale.

L’addio a Mediaset, dopo anni di successi e programmi cult, aveva lasciato un vuoto nel cuore dei suoi fan. Ora, le voci di un possibile approdo in Rai si fanno sempre più insistenti, alimentando la curiosità e l’attesa. Ma cosa c’è di vero in queste indiscrezioni? E quali scenari si aprono per il futuro della conduttrice?

“Carmelita” alla conquista della Rai: un ritorno di fiamma o una strategia vincente?

Una volta che Mediaset ha deciso di togliere Pomeriggio 5 a Barbara d’Urso e che il contratto della conduttrice è scaduto, eravamo tutti convinti di vederla al timone di nuovi programmi in Rai, ma così non è stato. Secondo voci di corridoio pare addirittura che Milly Carlucci abbia dovuto imporsi per avere Carmelita a Ballando con le Stelle nelle vesti di ballerina per una notte. Per due anni si sono rincorse voci di progetti Rai pronti per essere affidati a Barbara d’Urso e stranamente dai piani alti di Viale Mazzini sono giunte secche smentite con la velocità della luce (tempistiche così celeri che a qualcuno sono sembrate sospette). Adesso però le cose sarebbero cambiate e a rivelarlo è una fonte attendibile. Roberto D’Agostino su Dagospia ha fatto sapere che dopo anni la Rai si sarebbe stancata di rinunciare ad una mossa che avrebbe dovuto fare diverso tempo fa e che quindi potrebbe davvero aprire le porte alla regina delle buste choc.

Chi di tv ne capisce davvero sa bene che Barbara d’Urso è tra le pochissime conduttrici ad avere un SUO pubblico, dei fan pronti a seguirla ovunque, quindi tenere fuori una grande professionista come Barbara d’Urso più che fare un favore a qualcuno, ormai è diventato un atto di puro masochismo. Dalle ore 16.20 del 26 giugno 2023, quando con un secco comunicato stampa Mediaset Pier Silvio troncava il rapporto tra lei e il Biscione dell’era Silvio, che Barbara D’Urso mastica amaro, con travaso di bile e sete di rivincita. Pier Silvio, che non è per niente “fragile” come è spesso definito, non solo l’ha cacciata da Cologno Monzese ma ha fatto sbarrare alla vispa Carmelita anche le porte di Mamma Rai.

Dopo due anni di cancellazione di ogni traccia dell’esistenza professionale di Barbarella, a sentire i rumors sempre più fitti degli ultimi tempi, l’inedita, in campo catodico, “damnatio memoriae” pare che abbia i giorni contati. A far riaccendere la lucina rossa delle telecamere è una Rai che, guidata dall’”intellettuale del Colle Oppio”, Giampaolo Rossi, si ritrova in debito di ascolti, inanellando nuovi programmi che si rivelano uno più fallimentare dell’altro (vedi la recente chiusura anticipata di “Ne vedremo delle belle”, show in prima serata Rai1 di Carlo Conti, fresco reduce dal trionfo ‘’dopato’’ di Sanremo). Cosa rimaneva di inventarsi a Rossi e al direttore del Prime Time, l’arzillo poeta-scrittore-showman Angelo Mellone, se non tentare di andare sull’usato-sicuro capace di attrarre una consistente fetta di pubblico? La prossima settimana è in agenda un incontro Mellone-Venier. Intanto i soliti “addetti ai livori” si chiedono: se andrà in porto la D’Urso “Rai-ficata”, in quale posto la prenderà la premiata coppia Piersilvio-Piersilvia? Ah, non saperlo…