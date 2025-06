Myrta Merlino addio: chi arriva al suo posto a Pomeriggio 5

L’addio di Myrta Merlino a “Pomeriggio 5” scuote il palinsesto di Canale 5: chi prenderà il suo posto? Tra ipotesi e nomi caldi, ecco cosa sta succedendo dietro le quinte.

Il mondo dello spettacolo non conosce pause, e ancor meno lo fa la televisione. Soprattutto quella italiana, da sempre scenario di passioni accese, polemiche improvvise e grandi rivoluzioni. L’ultima scossa è arrivata in un tranquillo pomeriggio di inizio giugno, quando una notizia ha rotto l’equilibrio della programmazione Mediaset: Myrta Merlino ha deciso di lasciare “Pomeriggio 5”, il programma che aveva ereditato appena due stagioni fa. Un addio che non è solo una semplice uscita di scena, ma l’inizio di un vero e proprio terremoto televisivo.

La giornalista, figura nota e rispettata per la sua lunga carriera tra attualità e politica, ha scelto di non proseguire alla guida del talk pomeridiano di Canale 5, lasciando una casella vuota che fa gola a molti. Non è stata una rottura improvvisa, ma una decisione ponderata, maturata in silenzio, lontano dai riflettori. Una scelta che, al tempo stesso, accende riflettori ancora più intensi su ciò che verrà dopo. Chi sarà il volto del nuovo “Pomeriggio 5”? Quale direzione prenderà il programma? Le indiscrezioni si rincorrono, i nomi circolano, le ipotesi si moltiplicano. Ma la verità è che, per ora, il futuro è ancora avvolto in una nebbia intrigante. E proprio questo rende la vicenda così interessante. Chi prenderà il timone? Spuntano nomi, voci e strategie nella corsa al trono di “Pomeriggio 5”

Merlino lascia “Pomeriggio 5”: un addio che apre nuovi scenari televisivi.

Il mondo della televisione è in continuo movimento, e le dinamiche che regolano i passaggi di testimone tra i conduttori sono sempre al centro dell’attenzione. Venerdì 6 giugno, una notizia ha scosso il pubblico fedele di Canale 5: Myrta Merlino ha annunciato il suo addio a “Pomeriggio 5”, dopo due anni di successi e soddisfazioni. La decisione, maturata dalla giornalista stessa, non rinnovando il contratto biennale firmato nel 2023, ha aperto le porte a speculazioni e curiosità sul suo futuro e su chi sarà il suo successore. La Merlino, figura di spicco del giornalismo italiano, ha scelto di dedicarsi nuovamente alla politica, lasciando intendere la possibilità di un suo nuovo programma su Rete 4. Questa scelta non solo evidenzia la sua versatilità professionale ma anche il desiderio di tornare alle sue prime passioni, lasciando un vuoto importante nella fascia pomeridiana di Canale 5.

La domanda su chi prenderà il posto lasciato vacante da Myrta Merlino è diventata oggetto di grande interesse. Secondo le ultime indiscrezioni, i nomi di Cesara Buonamici, Sabrina Scampini e Simona Branchetti sono emersi come possibili candidati alla successione. Ogni candidata porta con sé un bagaglio di esperienza e uno stile personale che potrebbe segnare una nuova era per “Pomeriggio 5”. Tuttavia, la decisione non è ancora stata presa, e il pubblico attende con ansia l’annuncio ufficiale. Anche Alfonso Signorini è stato considerato per il ruolo, ma ha preferito rimanere al timone del Grande Fratello, confermando il suo impegno per la prossima stagione televisiva.

La partenza di Myrta Merlino da “Pomeriggio 5” non segna solo la fine di un capitolo ma anche l’inizio di una nuova avventura per la giornalista e per il programma stesso. Alberto Dandolo ha sottolineato come sia i vertici di Mediaset sia la stessa Merlino fossero desiderosi di apportare questo cambiamento, liberando la fascia pomeridiana che per anni è stata simbolo di Barbara D’Urso. Ora, con l’addio di Merlino, si apre un nuovo scenario ricco di possibilità e di sfide, sia per lei che per il suo successore. La televisione italiana è pronta a voltare pagina, accogliendo nuove voci e nuovi volti che sapranno intrattenere e informare il pubblico con la stessa passione e dedizione dimostrate da Myrta Merlino nel corso della sua permanenza a “Pomeriggio 5”.