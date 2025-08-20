Anticipazioni Uomini e Donne, tutto pronto: chi torna nel parterre del trono over e chi sono i tronisti

Uomini e Donne si appresta a rinnovare il suo fascino con l’arrivo della nuova stagione a settembre 2025, promettendo un cast ricco di sorprese e volti noti.

L’attesa è quasi finita: a settembre 2025 Uomini e Donne riaprirà le porte al suo pubblico con una nuova edizione che promette scintille. Tra anticipazioni, ritorni inaspettati e possibili debutti, il dating show di Maria De Filippi si prepara a rinnovare ancora una volta il suo fascino.

I riflettori sono puntati sia sul trono classico che sul trono over, con nomi già noti al pubblico e nuove figure pronte a conquistare la scena. Dalle ipotesi sul futuro di Sabrina Zago alle indiscrezioni sui ritorni di dame e cavalieri molto amati, fino ai protagonisti che potrebbero sorprendere con nuove dinamiche, tutto lascia pensare a una stagione capace di mescolare emozioni, intrattenimento e colpi di scena imperdibili.

Uomini e Donne 2025: anticipazioni, ritorni e nuove sorprese nella prossima stagione

La curiosità cresce attorno alle anticipazioni che riguardano il trono over e il trono classico, con il pubblico che attende con impazienza di scoprire chi saranno i protagonisti di questa nuova edizione del programma condotto da Maria De Filippi. Tra ritorni attesi e possibili debutti, il dating show di Canale 5 si prepara a offrire ancora una volta emozioni e intrattenimento.

Tra le novità più chiacchierate figura l’ipotesi di vedere Sabrina Zago sedere sul trono classico. La sua presenza nel parterre femminile ha lasciato il segno grazie alla sua spontaneità e capacità di emozionare il pubblico, rendendola una candidata ideale per ripercorrere il percorso già tracciato da Ida Platano. Allo stesso tempo, Margherita Aiello e Gloria Nicoletti potrebbero fare il loro ritorno tra le dame del programma, dopo la fine delle loro storie d’amore nate sotto i riflettori di Uomini e Donne. Maria De Filippi sembra non esitare nel dare nuove opportunità a chi è in cerca dell’amore vero.

Non mancano le attese per il possibile ritorno di Cosimo Mino Dadorante, il cavaliere che ha conquistato il pubblico con il suo corteggiamento ironico nei confronti di Tina Cipollari. La sua simpatia e il suo spirito frizzante lo hanno reso uno dei personaggi più amati, tanto che i fan sperano di vederlo nuovamente in azione. Anche Mario Cusitore, tra i protagonisti più discussi delle ultime stagioni, non chiude le porte a un possibile ritorno, accendendo le speranze dei suoi sostenitori. Le dichiarazioni rilasciate in merito alla sua disponibilità hanno infatti scatenato un vero e proprio fermento sui social. Inoltre, l’idea di vedere Alessio Pilli Stella come nuovo tronista del trono classico introduce la possibilità di interessanti dinamiche, mescolando volti noti del parterre con nuovi protagonisti.

Le registrazioni previste per il 28 e 29 agosto 2025 saranno un’anticipazione di ciò che il pubblico potrà aspettarsi da settembre. Con Maria De Filippi pronta a guidare il programma tra storie d’amore e colpi di scena, e con la conferma di volti storici come Gemma Galgani, Uomini e Donne si conferma come uno degli appuntamenti televisivi più seguiti e amati dal pubblico italiano. La promessa è quella di una stagione ricca di emozioni, incontri e, perché no, qualche inaspettata sorpresa che saprà tenere gli spettatori incollati allo schermo.