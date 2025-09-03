Concorrenti Ballando con le stelle 2025, Milly Carlucci fa sul serio: ecco il cast ufficiale

Milly Carlucci annuncia i concorrenti del 2025: la nuova edizione promette emozioni e colpi di scena.

L’attesa è finita: il cast della ventesima edizione di Ballando con le Stelle è finalmente svelato, e già si respira aria di spettacolo e divertimento. Milly Carlucci ha preparato un’edizione che promette di superare ogni aspettativa, con concorrenti pronti a mettersi in gioco tra passi di danza e sfide mozzafiato.

Tra volti amatissimi del mondo dello spettacolo e campioni sportivi decisi a dimostrare le proprie abilità sulla pista, il mix di talento e personalità si preannuncia esplosivo. Con una giuria storica e maestri di ballo d’eccezione, l’appuntamento del 27 settembre segnerà l’inizio di una stagione tutta da ballare.

Ballando con le Stelle 2025: Cast Stellare e sorprese in pista

La ventesima edizione di “Ballando con le Stelle” promette scintille, con un cast di concorrenti e maestri di ballo che non vedono l’ora di infiammare la pista. La curiosità e l’entusiasmo avvolgono il pubblico di Rai Uno in attesa del 27 settembre, data di inizio dell’amatissimo dance show che, giunto alla sua ventesima edizione, si conferma come uno degli appuntamenti televisivi più seguiti e amati dal pubblico italiano. La lista dei concorsi è stata svelata attraverso il profilo Instagram ufficiale del programma, annunciando la partecipazione di volti noti dello spettacolo italiano come Barbara D’Urso, Marcella Bella, Nancy Brilli, e molti altri. Tra i nomi annunciati spiccano anche quelli di sportivi come Fabio Fognini e Filippo Magnini, pronti a dimostrare le loro abilità non solo nell’arena sportiva ma anche in quella della danza. La presenza di Paolo Belli, storico volto del programma, rimane ancora un mistero, alimentando le speculazioni e l’attesa tra i fan.

I maestri di ballo che accompagneranno i concorrenti in questa avventura sono stati selezionati per garantire un alto livello di spettacolo e professionalità. Nomi come Simone Di Pasquale, Giovanni Pernice, e la new entry Chiquito promettono di portare sul palco di “Ballando con le Stelle” coreografie mozzafiato e performance indimenticabili. La squadra di maestri di quest’anno si distingue per la varietà di stili e competenze, pronta a mettere in luce le capacità di ciascun concorrente e a trasformare anche i più inesperti in veri e propri ballerini per una notte. La giuria, composta dai volti storici del programma come Carolyn Smith e Fabio Canino, avrà il compito di valutare le performance, aggiungendo quel tocco di critica professionale che ha sempre caratterizzato lo show.

La situazione riguardante Paolo Belli aggiunge un ulteriore elemento di suspense e curiosità. La sua possibile partecipazione come concorrente ufficiale o come “infiltrato” speciale è un’incognita che tiene banco tra gli appassionati del programma. Le ipotesi si sprecano, e la direzione del programma, guidata da Milly Carlucci, sa bene come tenere alta l’attenzione del pubblico, lasciando trapelare informazioni a piccole dosi. Nel caso in cui Paolo Belli dovesse assumere un ruolo diverso all’interno dello show, nomi come Bianca Guaccero e Massimiliano Ossini sono già stati fatti per sostituirlo nei collegamenti con la sala delle stelle, dimostrando come “Ballando con le Stelle” sia sempre pronto a rinnovarsi pur mantenendo salde le sue radici. La ventesima edizione si preannuncia quindi ricca di sorprese, talento e, soprattutto, tanto divertimento, confermando ancora una volta “Ballando con le Stelle” come uno degli appuntamenti imperdibili della televisione italiana.