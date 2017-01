Beautiful, anticipazioni dal 9 al 14 gennaio: Brooke e Bill con le spalle al muro, Katie scomparsa

Inizia oggi una nuova settimana di Beautiful, la famosa soap opera americana che da più di 25 anni appassiona il pubblico italiano. Curiosi di scoprire cosa accadrà nelle prossime puntate? Ecco tutte le anticipazioni.

BEAUTIFUL 9 GENNAIO

Dopo aver parlato con Katie, Liam soprende Brooke e Bill mentre si baciano. Nel frattempo, Steffy è sempre più confusa ed esprime il suo odio nei confronti della suocera che continua a frequentare di nascosto Eric.

BEAUTIFUL 10 GENNAIO

Steffy e Wyatt danno una festa per il giorno dell’Indipendenza e Katie raggiunge Steffy per aiutarla con i preparativi. Eric e Quinn continuano a frequentarsi ed Eric ribadisce che tra loro non ci sarà nulla di importante. Dopo aver sorpreso Bill e Brooke insieme, Liam affronta suo padre.

BEAUTIFUL 11 GENNAIO

La festa per il giorno dell’Indipendenza procede senza problemi. Tutti sembrano andare d’amore e d’accordo ma continua ad esserci l’ombra della tresca di Bill e Brooke.

BEAUTIFUL 12 GENNAIO

Liam cerca di convincere Brooke a confessare tutta la verità a Katie ma la donna appare titubante nel voler confessare tutto a sua sorella.

BEAUTIFUL 13 GENNAIO

Durante la festa di Wyatt, Bill continua a nascondere a Katie il senso della sua telefonata a Brooke. Mentre Liam cerca di convincere Brooke a confessare tutto a Katie, quest’ultima, certa del tradimento del marito, affoga i suoi dispiaceri nell’alcol. Dopo va da Liam e lo supplica di aiutarla.

BEAUTIFUL 14 GENNAIO

Thomas cerca di far capire a Steffy i suoi veri sentimenti, convinta che la sorella voglia stare con Liam e non con Wyatt. Bill corre da Brooke e le rivela che Katie è scomparsa. Liam la chiama e le dice che è da lei in preda ad una crisi. brooke va a casa di Liam dove Katie la implora di dirle la verità. Brooke ammette così la sua relazione con Bill.