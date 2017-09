Cristiano Malgioglio e le confessioni d’amore: “E’ l’uomo della mia vita, stiamo insieme da 12 anni”

Da quando il Grande Fratello gli ha concesso la possibilità di dormire da solo nella stazione di Tristopoli trascorrendo, però, tutto il giorno nella casa ricca, Cristiano Malgioglio ha ritrovato l’energia dei primi giorni. Rilassato e sereno, l’istrionico paroliere è tornato ad essere il grande protagonista del reality di canale 5.

CRISTIANO MALGIOGLIO E LE CONFESSIONI D’AMORE

Nelle scorse ore, Cristiano Malgioglio ha deciso di condividere con i fans un momento intimo dela sua vita. Il cantante, infatti, ha parlato per la prima volta della sua vita privata. L’artista ha così confessato di avere un uomo da 12 anni. L’ha conosciuto in un supermercato di Dublino e ha 35 anni.

“Ho una storia che dura quasi da 12 anni. L’uomo della mia vita”, confessa Malgioglio. Cristiano ha incontrato il suo uomo in un supermercato di Dublino durante una vacanza con degli amici. Un giorno, mentre era alla ricerca di uno yogurt magro, per la fretta, si è imbattuto in lui.

“Dovevo fare di corsa perché i miei amici mi aspettavano in taxi. Avevo il carrello e sono andato a sbattere contro di lui” -racconta Malgioglio che poi continua – “Vado dai miei amici e gli racconto tutto. Gli dico ‘Ho visto un ragazzo bellissimo’ e ogni sera, da quel momento, siamo andati in tutti i pub per cercarlo”.

Dopo 48 ore di ricerche, Malgioglio e i suoi amici trovano questo ragazzo. “Ci avviciniamo a lui perché i miei amici parlavano bene l’inglese”. Tra i due scatta qualcosa al punto che Malgioglio dice agli amici: “Voi partite, io rimango qui”.