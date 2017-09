Il dramma di Eleonora Pedron: “la morte di mia sorella e mio padre, la fine dell’amore con Max Biaggi e il suo incidente…”

Eleonora Pedron è stata la protagonista di un’intervista straziante ai microfoni di Silvia Toffanin. Nel corso dell’ultima puntata di Verissimo, Eleonora Pedron ha parlato del dolore provato quando era ancora giovanissima. Due lutti che l’hanno segnata per sempre.

IL TRAGICO PASSATO DI ELEONORA PEDRON

Eleonora Pedron ha parlato della morte della sorella, avvenuta quando lei aveva solo nove anni e di quella del padre. La sorella di Eleonora è scomparsa soli 15 anni a causa di un incidente stradale. Qualche anno dopo, sempre a causa di un incidente automobilistico, è morto anche il padre.

“Dentro di me c’è tanto di brutto. Cerco sempre di stare con persone positive, cerco il bello. Ho dei momenti di solitudine in cui cerco di pensare a mio padre e a mia sorella, alla mia famiglia, sono momenti di riflessione che mi aiutano”.

“Vado in chiesa e prego, è un modo che mi fa stare bene. – continua – A volte mi capita di parlare con loro e comunque è strano, ma avverto la loro presenza o forse è un’idea che mi sono messa in testa io per pensare che ci sono e che li rivedrò. Se ne sentono tante storie terribili anche peggiori e quando vedevo mia madre soffrire io dicevo a lei ‘vedi che succede di peggio’. Mi feriva molto vederla soffrire cercavo sempre qualsiasi modo di farla stare bene. Lei è molto più forte di me”.