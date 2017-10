Romina: “Io e Al Bano ci amiamo ancora”. Arriva la risposta del cantante

“Al Bano mi ama ancora, e io amo lui” ha dichiarato di recente Romina Power, lasciando i fan della coppia di cantanti a bocca aperta.

Una dichiarazione che, unita alla carrellata di foto ricordo su Instagram pubblicata dalla cantante in cui lei e l’ex marito posavano davanti all’obiettivo giovanissimi e innamorati, è sembrata a molti la conferma che tra i due in realtà non sia mai davvero finita.

La Lecciso ha risposto pubblicando a sua volta uno scatto di lei e Al Bano mano per la mano con una dedica che lascia ben poco spazio alle interpretazioni.

Ma come ha reagito il diretto interessato? “Nessun amore tra me e Romina – ha voluto infine chiarire il cantante – lei scherzava! È ora di finirla con il gossip e di rispettare la mia nuova famiglia”.