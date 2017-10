Una Vita, anticipazioni dal 16 al 21 ottobre: il ritorno di Ursula, scoppia la passione tra Rosina e Liberto

Inizia oggi una nuova settimana di Una Vita la famosa soap opera spagnola che continua ad appassionare il pubblico italiano. Curiosi di scoprire cosa accadrà nelle prossime puntate? Ecco tutte le anticipazioni.

UNA VITA 16 OTTOBRE

Davanti alla casa della sua famiglia, Cayetana si toglie le bende e scopre che l’operazione è andata benissimo: è tornata esattamente com’era. Mauro cerca di convincere Fabiana a raccontare la verità su Ursula ma il commissario Del Valle gli leva il caso. Casilda e Lolita chiedono ai propri padroni l’aumento e le ferie ma ricevono un netto rifiuto.

UNA VITA 17 OTTOBRE

Rosina chiede aiuto al fantasma di Maximiliamo per conquistare Liberto. Tornata a casa, Cayetana trova offese e insulti sui quadri dei suoi avi. Mentre Del Valle e Mauro stanno discutendo, in commissariato una misteriosa signora che, in realtà, è Ursula.

UNA VITA 18 OTOTBRE

Dopo il ritorno di Ursula, Mauro è costretto a chiudere il caso contro Cayetana. Mauro lo mette in guardia dicendogli che la sua carriera è in serio pericolo. Felipe minaccia Huertas dicendole che i suoi giorni a Calle Acacias sono contati. Rosina trova una scusa per restare da sola con Liberto.

UNA VITA 19 OTTOBRE

Enriqueta affigge dei manifesti per pubblicizzare il suo ultimo film osé con Martín, così Lolita e Casilda decidono di andare a vederlo. Galván consiglia a Teresa di non dire la verità a Cayetana. Humildad decide di lasciare la scuola. Teresa riceve una nuova lettera di Mauro il quale le annuncia che Ursula è ancora viva. Nel leggere la missiva, la maestra sviene. Mauro, nel frattempo, chiede a Ursula di raccontargli tutta la verità su Cayetana.

UNA VITA 20 OTTOBRE

Ursula rifiuta di allearsi con Mauro mentre Fabiana, finalmente libera, corre da Cayetana a raccontarle del ritorno di Ursula. Mentre Teresa ha l’ennesimo svenimento, Rosina dà appuntamento a Liberto per convincerlo a non lasciare Acacias. In quell’occasione si dichiara e i due si baciano.

UNA VITA 21 OTTOBRE

Felipe ottiene l’incarico per difendere l’impresa del tabacco e scopre che la querelante è Huertas. Del Valle attacca Mauro commessi nel caso della morte di Ursula e minaccia provvedimenti.