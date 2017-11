“La tua sorellina sta facendo figura di mer*a”: il commento fa infuriare Belen che zittisce tutti sui social

La storia di Cecilia Rodriguez che ha deciso di lasciare in diretta Francesco Monte e viversi la sua storia con Ignazio Moser continua a far discutere. Molti fans, non potendo scrivere direttamente a Cecilia Rodriguez, hanno preso di mira i profili social di Belen che riceve continuamente critiche e insulti sulla sorella.

BELEN DIFENDE CECILIA

Molti fans di Francesco Monte e del Grande Fratello Vip puntano il dito contro Cecilia Rodriguez, rea di non aver avuto rispetto verso quello che è stato il suo fidanzato per quattro anni. Sotto i post di Belen, ci sono tantissimi commenti offensivi nei confronti di Belen.

Un commento, in particolare, ha fatto saltare i nervi alla showgirl argentina. “Bella figuraccia quella di tua sorella… e bel consiglio che le hai dato. Francesco è un signore vicino a voi. Tua sorellina sta facendo figura di m… per audience meglio che se ne vada fuori. Quando esce saranno guai per lei. Non vorrà uscire per la vergogna”, ha scritto un utente.

La risposta al veleno di Belen non si è fatta attendere. La showgirl, infatti, ha difeso le scelte della sorella e zittito tutti gli haters con parole dure: “Sai che ti dico? Ma vai a fare in c**o va”.