Cecilia Rodriguez: “Barbara D’Urso mi ha voluta distruggere, per questo non vado da lei”

Cecilia Rodriguez ha parlato di Barbara D’Urso e della scelta di non partecipare alle sue trasmissioni. La sorella di Belen ha commentato quanto sta accadendo con la conduttrice di Pomeriggio Cinque e Domenica Live ai microfoni di Valerio Staffelli che le ha consegnato il tapiro d’oro di Striscia la Notizia.

CECILIA RODRIGUEZ PARLA DI BARBARA D’URSO

Cecilia Rodriguez ribadisce prima di tutto di non essere più innamorata di Francesco Monte: “Non sono il tipo di ragazza che fa queste cose. L’amore è finito, altrimenti non avrei fatto tutto quello che ho fatto, sarei veramente una pazza”.

Cecilia poi ha parlato dei motivi per i quali lei e il fratello Jeremias non hanno partecipato alle trasmissioni di Barbara D’Urso: “Non è stata mai carina nei nostri confronti. Appena ha avuto la possibilità di distruggere anche me lo ha fatto, quindi io non ho piacere di andare”.

Il rifiuto dei Rodriguez era stato commentato così da Barbara D’Urso: “Ringraziando il cielo facciamo il 22% di share anche senza i fratelli Rodriguez. Oggi parliamo di loro, domani di altri. Ci saranno nuovi reality e nuovi argomenti. La mia trasmissione è democratica: chi vuole viene, chi no è libero di non farlo“.

Cecilia, poi, a sua volta, aveva replicato dalle pagine del settimanale Chi:

“Quando sono uscita dalla casa del Gf ho sentito nei programmi di Barbara D’Urso frasi impronunciabili, devastanti. Frasi che non offendono solo me, ma tutte le donne. Ho subito violenza verbale, una violenza che fa male, per la quale ogni donna si dovrebbe sentire indignata. Mia madre ha sofferto, mia sorella anche. Lei afferma che che fa share senza di noi, eppure fa la puntata parlando solo di noi. Invita persone che parlano di noi…”.