Belen e Iannone, passione in camerino: le foto dello scandalo

È stato il settimanale Chi, un mese fa, ad annunciare “ Belen e Andrea Iannone si sono lasciati ”. Ma è sempre il settimanale diretto da Alfonso Signorini a smentirsi da solo pubblicando una serie di scatti che dimostrano il contrario.

Nelle foto – che, diciamolo, puzzano tanto di paparazzata organizzata dagli stessi protagonisti – Andrea Iannone è intento a provarsi alcuni abiti in un negozio durante un’intensa seduta di shopping. Accanto a lui la Rodriguez che, vedendolo a petto nudo, sembra non resistergli e gli salta addosso davanti a tutti.

Considerando che proprio di recente la stessa Belen aveva chiesto di mettere a tacere il gossip sul suo conto, qualcosa non quadra. Perché mai una VIP, consapevole di avere quasi costantemente alle calcagna un gruppetto di paparazzi, dovrebbe “aggredire” il fidanzato in pieno centro a Milano dando libero sfogo alle sue passioni? L’attrazione è davvero così incontenibile da non potersi trattenere al di fuori delle mura di casa oppure, in fondo in fondo, la coppia sta solo cercando di mettere a tacere le voci su una presunta crisi e sta dando spettacolo finendo in pasto ai giornali del tutto consapevolmente?