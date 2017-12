Anna Tatangelo saluta il 2017: un dettaglio scatena la preoccupazione dei fans

Anna Tatangelo sarà una delle protagoniste del Capodanno in Musica di canale 5, condotto dall’Unipol di Bologna da Federica Panicucci. Prima di pensare all’ultima notte dell’anno che ha scelto di trascorrere lavorado in compagnia di colleghi e amici, Anna Tatangelo ha ringraziato il 2017. Per la cantante è stato un anno particolare, intenso e ricco di avvenimenti, ma i fans, nel leggere le sue parole non hanno potuto non notare l’assenza di Gigi D’Alessio.

ANNA TATANGELO, IL POST DI RINGRAZIAMENTO PER IL 2017 PREOCCUPA I FANS

Con un lungo post pubblicato su Instagram, Anna Tatangelo ha ripercorso il suo 2017 non solo a parole ma anche con le immagini, pubblicando un collage con le sue foto più importante. Tra le tante immagini, però, non c’è una foto in cui è con Gigi D’Alessio.

“Voglio salutare questo 2017 ringraziandolo dal profondo del cuore per tutte le cose belle che ho vissuto, ed anche per tutti i momenti difficili in cui ho imparato a cadere senza far rumore e rialzarmi più forte di prima, grazie alle persone che amo che non mi hanno fatto mai sentire sola… L’augurio che vi faccio é quello di avere come me la fortuna di essere circondati da persone che vi amano, vi apprezzano e non vi danno mai per scontate , ma tirano fuori ogni giorno il meglio che è in voi.. di non sentirvi mai soli e di riuscire come me in momenti difficili a guardarvi intorno e trovare magia in ogni piccola cosa!!! Ringrazio la musica e tutti quelli che ogni giorno mi aspettano, mi ascoltano, e credono in me perché mi spronano a dare il meglio sempre…circondatevi di cose che vi fanno stare bene..Ciao 2017, benvenuto 2018!”.

“Ma Gigi dov’è?”, “E Gigi D’Alessio non merita nemmeno una tua considerazione?”, “Fa veramente male non vedere Gigi in queste foto,dispiace. Molti non credevano in voi, nonostante un figlio, ma molti altri (me compresa) vedevano in voi l’amore vero, forte. Non so cosa sia successo… io spero che qst nuovo anno possa farvi ritrovare. Perché no, non può essere finita così. Buon 2018 a te,Gigi,il vostro piccolo ometto Andrea e a tutta la tua splendida famiglia!”, scrivono i fans.