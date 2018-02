Ignazio Moser riceve il Tapiro con le corna e dice la sua su Cecilia e Francesco

L’altra sera l’inviato di Striscia La Notizia Valerio Staffelli ha beccato Francesco Monte e Cecilia Rodriguez nella stessa via di Milano. “Stavano andando a cena insieme” si legge sul sito del TG satirico, che ha deciso di premiare Ignazio Moser con un Tapiro D’Oro… cornuto.

Ignazio ha pubblicato un selfie col tapiro su Instagram e un lungo post in cui ha rassicurato i suoi fan: “Ieri sera, sotto casa nostra, mentre Cecilia portava fuori il cane, Striscia ha intercettato Francesco Monte per consegnargli un tapiro per le vicende legate all’Isola. Ciò che voglio precisare è che nessuno di noi vi prende in giro: non ci sono incontri segreti, cene o quant’altro…non è mio uso e costume costruire teatrini e ridicoli gossip. Questa è la mia vita privata! Non so e nemmeno mi interessa sapere cosa ci facesse il signor Monte lì sotto e soprattutto perché con tante zone di Milano Striscia sia riuscito a intercettarlo solo lì… provate a chiederglielo!”.

”Ciò che è certo è che non era lì per incontrare la mia fidanzata o per andare a cena con lei – conclude Ignazio – tranquilli, tutto sotto controllo!”.

Poi, replicando a uno dei tanti commenti in cui i fan gli ricordavano il famoso SMS inviato a Francesco da Cecilia, Ignazio ha risposto: “Ho sempre saputo prima che gli scrivesse e cosa gli avrebbe scritto e penso che sia una cosa più che normale. È giusto mantenere rapporti umani con una persona con la quale ha condiviso così tanta vita. Buona giornata a tutti”.