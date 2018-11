Love story Corona Argento, clamoroso Lele Mora dice la sua: “E’ tutto falso, una stupidaggine!”

E’ certamente la coppia più chiacchierata del momento quella composta da Fabrizio Corona ed Asia Argento. Si sta vociferando molto, soprattutto nelle ultime ore, di quanto questa love story sia autentica. Tra le voci che più hanno destabilizzato le certezze delle persone quella relativa ad un contratto stipulato e firmato dai due per mettere in scena quella che sarebbe, se confermata, una vera e propria farsa.

Ebbene, sulla vicenda non poteva non intervenire, dicendo la sua, quello che è stato il principale benefattore di Corona, vale a dire Lele Mora.

Per sapere tutto sulla coppia composta da Fabrizio Corona e da Asia Argento, CLICCA QUI!

Corona Argento, le parole di Lele Mora sollevano un polverone

Mai banale Lele Mora ogni qual volta rilascia delle dichiarazioni e anche stavolta ha confermato questa sua natura. Interrogato sul suo pensiero relativo a questa storia d’amore, ha risposto senza peli sulla lingua a Radio2:

“Corona-Asia Argento? Un modo come un altro per mettersi in mostra, è tutto falso. Fabrizio ha scoperto l’acqua calda… Prima lei aveva bisogno, ha smosso il mondo, denunciato questo e quello, poi è stata lei quella denunciata, ora si mette con Corona. Io mi chiedo: a fare che? E’ vero, magari andrà sulla copertina di qualche rivista, è un modo per far parlare di sé. Ma se ne parla male. Corona ha preso la palla al balzo e si è fatto immortalare con delle foto. È molto intelligente, ma dovrebbe usare la sua intelligenza per fare cose serie e non per certe stupidaggini come questa. Non puoi andare in TV e offendere Ilary Blasi e Francesco Totti. Lì si va per chiarirsi, i dibattiti son fatti anche per quello. Chi sbaglia di sua testa, paga di sua tasca. Prima o poi non sarà più credibile”.

Leggi anche -> Corona – Asia, è già tutto finito? La sua reazione non lascia alcun dubbio