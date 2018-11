Fabrizio Corona in lacrime con la testa tra le mani: è disperato

Tra Fabrizio Corona ed Asia Argento c’è una crisi in corso? Insomma, li abbiamo lasciati l’ultima volta in trasmissione quando ammettevano di essere molto presi e di aver fatto l’amore con una passione infinita. E adesso? Beh, adesso c’è qualche sospetto lanciato da Fabrizio sui social. Parliamo di una storia Instagram in cui lo si vede praticamente ‘disperato’, con la testa tra le mani ed una canzone molto ‘indicativa’ sullo sfondo: “Quando finisce un amore” di Riccardo Cocciante.

E’ crisi tra Fabrizio Corona ed Asia Argento?

La canzone è proprio quella di un innamorato che ha perso l’amore. Forse, Fabrizio si è identificato in quelle note ed in quelle parole? Mah, dovremmo chiederlo a lui di persona. Eppure, un dubbio sovviene. Per forza. Ultimamente, i giornali non parlano d’altro che di una crisi tra i due ed all’improvviso piomba lui sugli schermi dei nostri smartphone in lacrime che ascolta quella canzone. Ecco, con questa immagine renderemo meglio l’idea:

Insomma, ci sembrano della lacrime d’amore quelle di Fabrizio Corona che sembra anche abbastanza disperato. Tuttavia, dobbiamo ammettere che Fabrizio Corona non sta attraversando un periodo molto felice in quanto stanno tornando le sue battaglie in tribunale. Presto, ci sarà una sentenza molto importante e probabilmente sarà in apprensione proprio per questo motivo.

Intanto, cosa dice Asia Argento?

Intanto, Asia Argento è serena. Almeno stando a quanto possiamo vedere dai social. Ultimamente, stando a quanto hanno riportato diversi siti, c’è stato anche un incontro con Dario Argento, papà di Asia, che a differenza della mamma l’ha presa abbastanza bene. A proposito di incontri importanti, anche Asia ha conosciuto la famiglia di Corona: suo figlio Carlos Maria. Il figlio avuto da Nina Moric. “Un ragazzo straordinario”, il commento di Asia che sarà rimasta colpita positivamente dalla personalità di Carlos. E adesso? Possibile sia già tutto finito? Non vogliamo crederci…