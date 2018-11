Sanremo Giovani 2018 Finalisti: chi sono i 24 concorrenti che potranno provare ad arrivare a Sanremo 2019.

Siamo sempre più vicini alla Finale di Sanremo Giovani 2018. Il 20 e 21 dicembre 2018, in diretta dal Teatro del Casinò di Sanremo andrà in onda un doppio appuntamento condotto da Pippo Baudo e Fabio Rovazzi, in cui si decideranno i nomi dei giovani concorrenti che potranno salire sul palco di Sanremo 2019, la sessantanovesima edizione.

Leggi anche –> Sanremo 2019, conduttori: accanto a Claudio Baglioni ci sarà un nome pazzesco

Finalisti Sanremo Giovani 2018: chi sono?

Quest’anno, infatti, la gara delle Nuove Proposte del Festival della Canzone Italiana, vive di vita propria. Claudio Baglioni ha deciso di dare ai giovani una gara a parte, Sanremo Giovani appunto. Alla fine di queste due serate scopriremo chi, tra i 24 ragazzi in cara, potrà gareggiare con i Big del Festival di Sanremo 2019. Solo due potranno accedere alla competizione e la gara si fa accesa. Questa mattina, martedì 27 novembre, alle 10.30 durante una puntata speciale di Radio2 Claudio Baglioni ha annunciato chi sono i 24 concorrenti che accedono alla fase finale di Sanremo Giovani 2018. Condotto da Pippo Baudo e Fabio Rovazzi il programma, come vi abbiamo detto, andrà in onda a fine dicembre e, a oggi, ci sono ancora 69 cantanti in gara!

Volete sapere tutto sul Festival di Sanremo, i concorrenti e i gossip su tutti i possibili ospiti? Allora CLICCATE QUI.

Sanremo Giovani 2018: i finalisti