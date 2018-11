Ecco i numeri vincenti del Million Day di martedì 27 novembre 2018

Million Day è il nuovo gioco d’azzardo gestito da Lottomatica, il cui debutto è avvenuto il 7 febbraio 2018. È diventato, in pochissimo tempo, il gioco del momento. Perché da la possibilità di vincere, con 1 solo euro, circa 1 milione di euro. Naturalmente, però, affinché il giocatore possa intascare tale somma, è opportuno che indovini la cinquina vincente. Ecco ma quali sono i numeri di oggi 27 novembre? Tranquillo, anche stasera ti aggiorneremo sull’estrazione. Non resta che metterti bello comodo, prendere la tua schedina e controllare con noi i tuoi numeri.

Giocare a Million Day: ecco le regole del gioco

Giocare a Million Day è davvero semplice, veloce ed economico. L’importo della giocata è, infatti, di 1 euro. Ma come funziona il gioco? L’unica cosa da fare è compilare la scheda con 5 numeri, compresi tra 1 e 55, ed aspettare l’estrazione con i numeri vincenti. Ti ricordiamo, inoltre, che è possibile giocare la tua schedina fino alle 18:45 dello stesso giorno ed aspettare le 19:00 per l’annuncio della schedina vincente. Per giocare i tuoi numeri fortunati basterà recarsi in una qualsiasi Lottomatica. Ma non solo. Perché il giocatore ha la possibilità di compilare la sua schedina digitale sull’applicazione ufficiale del Lotto, recarsi successivamente nella ricevitoria e mostrare il QR-code.

Giocare a Million Day: ecco quanto si vince

Million Day è il nuovo gioco d’azzardo ufficializzato da Lottomatica. Come abbiamo detto precedentemente l’obiettivo del gioco è quello di dare l’opportunità al giocatore di vincere 1 milione di euro, a patto che questi indovini la combinazione vincente. E se, invece, il giocatore indovina meno numeri, che succede? Beh, la risposta è semplice: vince lo stesso. Million Day, infatti, da la possibilità di vincere anche solo 2, 3 o 4 numeri indovinati.La somma della vincita naturalmente, però, varia. Ecco di seguito i singoli premi:

Non ci resta che augurarti buona fortuna. Il fortunato potresti essere proprio tu.