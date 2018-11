Wanda Nara a “Tiki Taka”: vestito nero e scollatura mozzafiato

Prosegue ormai da anni con il vento in poppa la trasmissione in onda su Italia 1 in seconda serata “Tiki Taka”. Condotta da Pierluigi Pardo, una istituzione nel mondo dell’informazione sportiva, vanta un seguito davvero notevole ed ogni anno annovera tra gli ospiti che vanno a popolare il parterre personaggi a dir poco illustri. Uno dei punti fermi della nuova stagione è certamente lady Icardi, uno dei personaggi in grado di attirare fette di pubblico inimmaginabili.

Per la sua bravura, certo, ma a anche e soprattutto per la sua straordinaria bellezza. Ad ogni puntata, infatti, è in grado di attirare su di sé l’attenzione del pubblico maschile con outfit e vestitini davvero mai banali. E la stessa cosa, ovviamente, è accaduta anche nella puntata di ieri sera. Stavolta, era tutta in nero, come testimoniato dalla foto pubblicata e condivisa sul suo profilo Instagram prima di andare in diretta.

Wanda Nara, la scollatura manda i fan in delirio

Come detto, dalla foto che ha condiviso sul suo profilo Instagram, in modalità storie, si è visto in anteprima quello che sarebbe stato il vestitino indossato poi nella diretta di ieri sera. Abito nero con tanto di scollatura da paura che, in maniera inevitabile, avrà spinto ancora più ragazzi a seguire la trasmissione.

Da notare, inoltre, come il suo camerino sia fortemente personalizzato con cimeli dell’Inter. E, nello specifico, del suo compagno di vita, nonché capitano nerazzurro, Mauro Icardi. Anche un modo, questo, per mettere in guardia i malintenzionati o i più maliziosi, forse.

