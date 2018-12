Anastasio accusato di essere simpatizzante di CasaPound, la risposta del rapper vincitore di X Factor 2018.

Si è appena conclusa la dodicesima edizione di X Factor 2018 che ha incoronato il rapper Anastasio, della categoria under uomini di Mara Maionchi, vincitore. Ancora non si sono spenti i riflettori sull’ultima puntata di XF12 che scatta già la polemica. Una polemica nata non sulla vittoria del cantante, che ha senza dubbio incantato al Forum di Assago nella finale di X Factor 2018, ma sul personaggio proprio di Anastasio.

Anastasio: la polemica sul like a Casa Pound

Pare infatti che il ragazzo sia stato accusato nelle ultime ore di aver messo un like a CasaPound su Facebook. La notizia è stata riportata da Noisy, giornale on-line. Qui sono state supposte delle simpatie del rapper vincitore di XFactor 2018 per questa organizzazione di estrema destra. Inoltre sembra anche che Anastasio in passato abbia cantato una canzone al cui interno si trovava proprio un riferimento a CasaPound. Ma Anastasio ha subito rimesso le cose in chiaro.

Anastasio risponde alle accuse: “Sono un libero pensatore”

Il vincitore di X Factor 12 ha infatti dichiarato che questa notizia lo fa solamente sorridere perché è tutto basato sul nulla. Il gioco del giornale, secondo Anastasio, è stato quello di fare un titolone. Prendendo come spunto delle cose che scriveva su Facebook in passato. Oggi Anastasio, vincitore di X Factor 2018, si definisce un libero pensatore e non pensa proprio che le sue frasi e le sue parole possono essere ricollegato in qualche modo al fascismo. La sua risposta poi continua sempre in modo più duro con una riflessione.

Anastsio: “Non si può parlare di destra o sinistra”

A oggi non si può ragionare in base ai Like che si mettono su Facebook e soprattutto è difficile continuare a parlare di Comunismo o Fascismo. Il caos politico secondo Anastasio è totale e le divisioni tra una fazione politica e l’altra sono quasi venute meno. Anastasio infatti ha dichiarato di avere ovviamente delle proprie opinioni sui fatti di cronaca attuali. Come si legge sulla Huffington Post, ha spiegato di essersi schierato a volte da una parte dall’altra a seconda degli eventi, ma non si vuole etichettare. Anzi, si definisce un libero pensatore in quanto lui guarda alla sostanza e a cosa dicono le persone, non a chi lo dice o a che fazione politica appartiene.