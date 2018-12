Vieni da Me, Caterina Balivo fa recapitare un messaggio a Dario Argento dalla figlia Asia.

Asia Argento ha mandato un messaggio commovente al padre Dario Argento ospite a Vieni da Me da Caterina Balivo. La figlia del regista ha dichiarato tutto il suo amore al papà e ovviamente in studio si è discusso anche del suo rapporto con Fabrizio Corona.

Leggi anche

Vieni da Me, Asia Argento e il messaggio al padre

Caterina Balivo mostra a Dario Argento, in studio a Vieni da Me, un filmato delle due figlie, Fiore e Asia Argento. Proprio quello di quest’ultima ha dato spazio ad un’ampia riflessione. “Ciao papà so che sei da Caterina, volevo farti un saluto e una sorpresa. Sei il papà migliore del mondo. Non mi hai mai giudicato. È stato un anno difficile per me, ma anche per te. Ci ritroveremo a Natale e sarà bellissimo. Ti voglio bene, sei il migliore, ti stimano in tutto il mondo, ma nessuno ti ama come me”.

Dario Argento: “Ho parlato con Fabrizio Corona”

Al messaggio, visibilmente commosso ha risposto Dario Argento nello studio di Vieni da Me. “È stato un anno pesante per me e per Asia, ne ho passate di ogni colore. Per Asia ci sono state note vicende che tutti sanno e per i fidanzamenti, ma quando uno ama lo fa e basta. Non ascolta i genitori e i consigli, intervenivo, ma blandamente. Una volta ho parlato al telefono con Fabrizio Corona, ma niente di che. Poi si sono lasciati subito quindi è stato molto rumore per nulla. Asia ha un carattere ribelle, volitivo, assomiglia un po’ a me quando ha questa forza e voglia di fare e imporsi. Asia ha sbagliato tanto, io giudico, ma lascio agire credo che ora starà più attenta”.

Volete sapere tutto sui vostri talent preferiti? Allora CLICCATE QUI.