Anticipazioni Uomini e Donne oggi, Luigi Mastroianni bacia una ragazza appena conosciuta e in studio scoppia il caos.

Il Trono classico di Uomini e Donne si sta animando sempre di più. Protagonista della puntata di oggi è Luigi Mastroianni. Il tronista, infatti, ha due corteggiatrici che più di altre lo hanno coinvolto. Si tratta di Irene ed Elisabetta, ma se si pensava che ormai Luigi fosse prossimo alla scelta, nella puntata di oggi di Uomini e Donne vedremo la situazione ribaltarsi completamente.

Luigi Mastroianni: il primo bacio a Uomini e Donne

Luigi Mastroianni, infatti, si è recato sia da Irene che da Elisabetta per riallacciare i rapporti che si erano rovinati nelle scorse puntate. Eppure, mentre il tronista di Uomini e Donne andava a riprendersi le due corteggiatrici, non ha perso tempo e ha continuato a conoscere altre ragazze. Sonia e Giorgia. In entrambe le esterne vediamo Luigi Mastroianni felicissimo e molto preso, ma con Sonia c’è stato qualcosa di più: un bacio. Il bacio sulle labbra che Luigi dà a Sonia è il primo di questo suo trono e quindi in studio, come ovvio, scoppia il caos. Il tronista di Uomini e Donne però spiega che con Sonia si sente molto desiderato e cercato, cosa che sta cercando disperatamente da tempo in una compagna. Non va male nemmeno l’esterna tra Luigi Mastroianni e Giorgia. Nonostante la sua giovane età tra i due le cose vanno a meraviglia.

Uomini e Donne: Teresa e Andrea Dal Corso, lite folle in diretta

La seconda parte della puntata di oggi di Uomini e Donne è dedicata poi a Teresa Langella. Se nelle scorse puntate l’abbiamo vista molto coinvolta da Andrea Dal Corso, questa volta torna un po’ di tensione. Teresa infatti non esce con Andrew e tra i due scoppia una fortissima litigata caratterizzata dal corteggiatore di Uomini e Donne che continua ad uscire dallo studio e poi rientrare.

