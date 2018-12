Marina La Rosa è stata ospite di Mago Forest a ‘Mai Dire Talk’ ed ha lanciato una vera e propria bomba su Walter Nudo, vincitore del Grande Fratello Vip. Le sue dichiarazioni non potevano passare inosservate nella trasmissione di Forest. Insomma, quello che ha detto ha fatto abbastanza rumore: “Ho sognato di fare una gang bang con Walter Nudo e i suoi figli”.

Insomma, ci è andata giù pesante la ex concorrente del Grande Fratello (prima edizione). Ha provato una forte tenerezza quando ha visto i figli di Walter Nudo, Elvis e Martin, entrare nella casa. Così ha riferito ai microfoni di Mai Dire Talk. Tuttavia, quando poi si sono girati tutti e tre verso le telecamere si è fatta travolgere da un pensiero un po’ più spinto. Tutti scoppiano a ridere in studio con Mago Forest che esclama: “Che parole bellissime”.

Hanno avuto una eco importante le parole di Marina La Rosa, che confermano ancora una volta Walter Nudo un’icona dell’uomo che piace alle donne. Il vincitore del Grande Fratello Vip è stato preso di mira più volte da diverse donne dello spettacolo. A partire proprio dalla Marchesa d’Aragona che di tanto in tanto se lo baciava. Soprattutto approfittando del freeze. Per non parlare, poi, di Francesca Cipriani che entrò nella casa del Grande Fratello Vip proprio per conoscerlo. Si presentò a lui con un abito abbastanza ‘prorompente’. Voleva un bacio, come suggeriva la regia, ma niente. Walter Nudo, da vero galantuomo, gliene diede solo uno con la guancia. Finì lì. Insomma, il Grande Fratello Vip aveva messo a disposizione dei due una suite d’eccellenza. Tutti si aspettavano che Walter Nudo accettasse e, invece, sorprese praticamente tutti.

