Alessandro Casillo ad Amici: è in piena crisi e si sfoga con i suoi compagni di squadra. Ecco qual è il motivo

Ricordate il piccolo talento di Io canto? Ebbene il bambino dai capelli lunghi è cresciuto e ha una forte personalità. E lo sta dimostrando in questa nuova edizione di Amici 2019. Abbastanza forte da contestare il gruppo di docenti della scuola di Maria De Filippi. E ne è una prova il video andato in onda durante il day time su Real Time. Per le esibizioni della diretta di sabato infatti i professori hanno assegnato dei pezzi da cantare ai ragazzi della squadra, ma a quanto pare le canzoni destinate a Casillo non gli son proprio piaciute. Da qui lo sfogo sul sistema stesso della scuola. L’alunno non ci sta: sperava di frequentare la scuola del talent show più famoso di Canale 5 per mettere in mostra la sua personalità. Invece si sente troppo spesso ‘frenato’.

Alessandro Casillo infuriato se la prende con Giordana Angi

Alessandro pare pensare che le scelte dei pezzi fatte dai professori non valorizzino le potenzialità della sua squadra. Anzi, come se quasi le loro personalità ne venissero fuori mortificate e senza farli emergere davvero. Nel day time di Amici Alessandro Casillo rivela le sue paure ai compagni di squadra. Teme che con quei pezzi assegnati vincere gli avversari sarà molto difficile. Inoltre l’obiettivo della sua sfuriata è proprio la caposquadra, la cantante Giordana Angi. In lei, che è la leader del gruppo, non trova sostegno. Non trova conforto per le sue parole rabbiose. Sente di non avere da parte della cantante di Latina un vero e proprio appoggio. E questo indubbiamente lo irrita ancora di più. E la stessa Angi non sa cosa rispondergli: anche lei sente che lei e tutti i suoi compagni di squadra sono come dei bambini cui sono assegnati dei compiti a casa. Anche alla Angi sembrano non convincere le scelte dei professori. Saranno presi provvedimenti per Casillo dopo le sue parole? Non ci resta che attendere l’ultimo appuntamento dell’anno di sabato 15 dicembre.

