Asia Argento ad una mostra al Vittoriano: è da capogiro

La bella attrice Asia Argento non smette mai sorprendere tutti i suoi fan. Dopo essersi mostrata su Instagram come “mamma l’ha fatta”. Asia, adesso, ha voluto fare ancora di più. È diventata, infatti, un’opera d’arte. E si è mostrata al complesso del Vittoriano, all’interno di una teca trasparente soltanto con indumenti intimi. La mostra è stata organizzata dal tatuatore delle star, Marco Manzo. Ed è in cartello all’interno del complesso fino al 16 dicembre. Asia, come sappiamo, ha un corpo pieno di tatuaggi in stile ornamentale. Quindi, chi meglio di lei poteva rappresentare al meglio Manzo? Beh, parliamoci chiaro, nessuno. Così, rinchiusa all’interno di una teca, si mostra agli spettatori durante scene di vita quotidiana.

Asia Argento da capogiro: si mostra in una teca trasparente

Asia Argento è davvero un fiume in piena. Possiamo dire, che questo 2018 sarà sicuramente un anno indimenticabile per lei. Ne sono successe di tutte i colori. Paladina di #metoo; accusata di violenze sessuali; ed, infine, relazione con Fabrizio Corona. Insomma, Asia non si è fatta mancare proprio nulla. Eppure, nelle ultime ore, però, continua a stupirci. È diventata, infatti, un’opera d’arte. Rinchiusa, infatti, all’interno di una teca trasparente al complesso Vittoriano, Asia ha mostrato tutti i suoi tatuaggi. Opere di Marco Manzo, tatuatore delle star. La mostra, organizzata da quest’ultimo, ha come filo conduttore i tatuaggi ornamentali. Ed Asia ne è proprio l’emblema. Durante scene di vita quotidiana, l’attrice mostra i suoi tatuaggi. Tra cui la famosa collana Vittoriana tatuata, ripetiamo da Manzo, sul suo collo. A rendere tutto più particolare e suggestivo, vi sono due busti di ceramica, raffiguranti la bella attrice, posti accanto alla teca.