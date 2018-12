Andrea Damante, mai fino ad ora si era raccontato così. L’ex tronista di Uomini e Donne ha lasciato un’intervista al settimanale F ed ha raccontato per la prima volta in assoluto alcuni interessanti particolari della storia con la sua ex amata Giulia De Lellis.

Il dj ammette di essere stato travolto da lacrime di commozione quando una notte viaggiava solo in auto. In una seconda parte dell’intervista il bel moro veronese si è espresso anche circa la sua attuale situazione sentimentale. Qui tra le righe si evince la sua voglia d’amore, definibile come vero e proprio ‘appetito d’amore’. Un appetito smisurato che però riserverà sempre un piccolo spazio per l’amarezza legato da una storia finita e dalle incomprensioni.

Andrea Damante confessa: “Ho pianto quando è finita la mia storia con Giulia”

Andrea Damante è quello che si può definire un gran bel ragazzo ma, nonostante ciò, non è esente da debolezze d’amore. In merito alla rottura con Giulia De Lellis infatti ha dichiarato: “Ho pianto quando è finita la mia storia con Giulia. Ero in auto e mi sono messo a riflettere sull’intensità dei nostri due anni di amore. E ho ceduto alla commozione”. Mentre alla domanda, cos’è che più rimpiange di non aver detto a qualcuno, risponde: “Forse un ‘ti amo’ avrebbe cambiato la mia vita”. Questa risposta fa calare un velo di mistero. L’ex tronista poi dice cos’è per lui l’amore: “È tutto. E infatti sono single perché non mi accontento. Quando arriverà, dovrà essere un amore esagerato”. Mentre sul lato passionale dichiara: “è la parte più importante dell’amore”. Infine Andrea lascia intendere di esser stato ferito nei sentimenti. Nonostante ciò, non fa riferimento a nessuna persona in particolare e non entra nel dettaglio. Quello che gli ha fatto più male? ““Non essere stato capito. Nonostante tutti i miei sforzi”.

La strana frecciatina sui social di Damante alla De Lellis

Tanti fans vorrebbero ancora che la coppia Andrea Damante e Giulia De Lellis tornassero insieme. La fashion blogger però ora è felicemente fidanzata con l’ultimo vincitore di Amici Irama. Proprio per questo motivo, alcuni fans non hanno potuto fare a meno di notare una storia Instagram di Damante in cui l’ex tronista si riprende mentre canta il brano di Renato Zero “triangolo” e scrive come didascalia del video “SPOSALO”. Dov’è la stranezza direte voi? Eccovi serviti, poche ore prima la De Lellis aveva pubblicato una storia Instagram con la canzone di Irama “Sposami”. Coincidenze? Chissà.