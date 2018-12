Caterina Balivo, vestito da urlo: è corto e scollato, gli occhi di tutti vanno lì.

E’ probabilmente tra i volti televisivi più conosciuti ed amati dagli italiani. Da anni, infatti, come si suol dire in questi casi, è sulla cresta dell’onda e continua ad incassare consensi dal pubblico della televisione nostrana. E’, ovviamente, molto attiva anche sui social, che sfrutta per tenere sempre vivo il suo legame con i suoi fan.

Proprio nelle ultime ore la conduttrice del programma “Vieni da me” ha condiviso su questo social network un post davvero da urlo. Ha, infatti, addosso un vestito davvero spettacolare che esalta quella che è la sua straordinaria bellezza. Il vestito in questione, infatti, non solo è leggermente scollato, ma risulta essere anche abbastanza corto.

Per conoscere in tempo reale tutte le principali news relative alla vita sia privata che professionale della conduttrice Caterina Balivo e per guardare le sue foto più belle, allora CLICCA QUI!

Caterina Balivo, vestito da urlo su Instagram

Nella foto in questione l’abito risulta essere davvero da urlo, un po’ scollato ma soprattutto corto, al punto da esaltare quelle che sono le sue bellissime gambe. A rendere il tutto ancora più accattivante, poi, c’è il suo sguardo, sempre profondo e penetrante.

Gli utenti di Instagram non hanno perso occasione per complimentarsi con lei, esaltando, per l’appunto, quella che è la sua bellezza fuori dall’ordinario. “Sei bellissima”, “Sogno di conoscerti”. Sono stati più o meno questi i commenti più gettonati sotto questo post, che poi in pochissimo tempo ha ottenuto un numero di “like” e di apprezzamenti davvero impressionante.

Leggi anche -> Vieni da Me, Caterina Balivo ospita Giulia: “Ero certa di morire, ho chiesto scusa al mio fidanzato”