Le dieci parole più ricercate su Google nel 2018: ecco gli argomenti più in voga di quest’anno.

Ora che il 2018 è terminato, Google come sempre, ha reso noti quali sono le parole che sono stati assolutamente le più cercate in quest’anno di ricerche. Google Trends ha pubblicato diverse classifiche che rendono noti quali sono gli eventi, i personaggi o le parole e i viaggi oppure anche le ricette più cliccate in assoluto in quest’anno. Per curiosità vi raccontiamo quali sono le dieci parole che sono stata assolutamente più ricercate nel 2018.

Google, le parole più ricercate del 2018

Al primo posto troviamo la parola Mondiali. Imondiali di calcio hanno interessato tantissimo il pubblico italiano, anche se purtroppo l’Italia è è uscita quasi subito. Nonostante ciò le ricerche sono comunque state molte. Tanti anche i click sulla Gialappa’s band è che ha condotto questa maratona calcistica con spirito di divertimento e simpatia. La seconda parola più ricercata è Sergio Marchionne che purtroppo è deceduto proprio in quest’anno. In molti hanno ricercato le cause della sua malattia, come si sono svolti i riti funebri e tutte le ultime magari apparizioni e frasi. Terzo posto per Cristiano Ronaldo che è stata una delle parole più ricercate su Google. Il motivo? Proprio per il suo arrivo tanto millantato e tanto atteso dei tifosi in Italia. Al quarto posto troviamo la parola Fabrizio Frizzi. Il nome è del conduttore purtroppo tragicamente scomparso quest’anno a causa di un’emorragia cerebrale. Al quinto posto la parola più ricercata è Grande Fratello. Il Grande Fratello si è svolto quest’anno sia nella versione classica che nella versione vip. Nonostante non abbia avuto un vero e proprio boom di ascolti ha comunque tenuto incollati alla televisione moltissimi italiani che cercavano delle informazione e delle notizie a riguardo. La sesta parola più ricercata è Governo. Quest’anno i cambiamenti all’interno della gestione politica dell’Italia sono stati svariati. La parola governo per capire le evoluzioni e le nuove cariche politiche è stata quindi molto ricercata. Al settimo posto troviamo la parola Elezioni del 4 marzo. Anch’essa una parola molto ricercata per capire qualcosa di più sul come votare e il cosa votare. All’ottavo posto troviamo la parola Sanremo. Legata molto probabilmente al Festival di Sanremo 2018. Rircordiamo soprattutto la polemica per la canzone di Ermal Meta e Fabrizio Moro, accusata addirittura di plagio. Al nono posto troviamo il nome di Avicii. Il famoso DJ anche lui è tragicamente scomparso durante quest’anno. Ancora non si sanno precisamente le cause della morte, se sia stato un suicidio oppure per cause naturali. Decimo posto delle parole più ricercate su Google c’è invece Davide Astori il calciatore anch’esso scomparso in giovanissima età che ha lasciato una compagna. Francesca Fioretti è diventato una sorta di icona del bel calcio italiano e delle tragedie che purtroppo possono colpire tutti.

