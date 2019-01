Barbara D’Urso, arriva un attacco inaspettato: “Basta con quelle smorfie…”

E’ probabilmente uno dei volti noti della televisione italiana ed in più occasioni ha condiviso il palco, per così dire, con Alfonso Signorini. Tanti gli attestati di stima che si sono rivolti a vicenda in questi anni e proprio per questo assume una aria ancora più inattesa l’attacco che il giornalista ha rivolto alla conduttrice. Finisce, infatti, nel suo mirino l’atteggiamento della presentatrice napoletana quando deve annunciare notizie negative.

Non è la prima volta che viene presa di mira per questo suo atteggiamento, ma fa specie che questa critica venga mossa proprio da lui visto il rapporto che intercorre tra le parti.

Barbara D’Urso, attacco inatteso da parte di Alfonso Signorini

Il direttore di “Chi”, nel corso del programma “CR4 – La repubblica delle donne” ha detto la sua sulla regina di Canale 5. Le parole usate, però, hanno lasciato in molti di stucco dal momento che rappresentano un vero e proprio attacco frontale. Queste le sue considerazioni: “Lei è un cavallo di razza rispetto ad altre colleghe. Ma non approvo il suo modo di presentare alcune notizie. Quelle smorfie, la mano sul cuore, “è dei miei figli e subito dopo il vostro”, basta!“ Al momento Carmelita ha preferito non commentare queste parole, ma è del tutto lecito attendersi una replica nelle prossime ore.

