Scelta Teresa Langella Anticipazioni Uomini e Donne: sarà Andrea Dal Corso il suo lui?

Finalmente l’appuntamento pomeridiano con Uomini e Donne sta tornando. Dopo una lunga pausa nelle vacanze di Natale e Capodanno 2019 da ieri, lunedì 7 gennaio, riprende il pomeriggio Classico di Canale 5 con Maria De Filippi e Uomini e Donne. Probabilmente oggi andrà in onda il Trono Over, proprio come ieri, ma le anticipazioni parlano già di ciò che accadrà nel Trono Classico, ossia con i tronisti Teresa, Luigi, Lorenzo, Ivan e Andrea.

Uomini e Donne, Teresa Langella e Andrea Dal Corso

A far parlare maggiormente di sé è proprio Teresa Langella che ultimamente si sta sbilanciando con i suoi corteggiatori. A quanto dicono le anticipazioni di Uomini e Donne Teresa è sempre di più coinvolta da Andrea Dal Corso. Il corteggiatore di Teresa e avrebbe scritto su Instagram una citazione molto romantica tratta da un libro e si suppone che sia dedicata proprio a Teresa la Langella.

Scelta Uomini e Donne: Teresa vuole Andrea?

Nelle puntate scorse a quanto pare la tronista Teresa Langella aveva baciato il bel Moriconi, ma subito dopo, in puntata, si sarebbe palesemente espressa a favore di Andrea Del Corso, come per volerlo rassicurare che la sua posizione di preferito in qualche modo non veniva assolutamente scalfita da tutto questo. Ovviamente a oggi non sappiamo se Andrea sarà la scelta di Teresa oppure no. Fatto sta che tra i due l’attrazione c’è ed è palese. Il continuo punzecchiarsi, cercarsi e stuzzicarsi, anche magari facendosi di dispetti durante le esterne, non è certo sintomo di indifferenza anzi.

Quando andranno in onda le scelte di Uomini e Donne

La scelta di Teresa Langella di Uomini e Donne andrà in onda, come ormai sappiamo, in prima serata, probabilmente a metà febbraio. Ad organizzare tutta la scelta sarà Valeria Marini. Il suo compito sarà quello di dare vita ad una vera e propria festa di fidanzamento in grande stile in una location unica e speciale. La Marini farà una festa stellare per la scelta dei tronisti di Uomini e Donne e Giulia De Lellis e Gemma Galgani avranno un ruolo particolare in questo contesto. Saranno infatti delle opinioniste d’eccezione.