Elisa Isoardi lascerà La Prova del Cuoco? Il suo messaggio lascia qualche dubbio

Proprio ieri vi avevamo parlato di un possibile addio di Elisa Isoardi a La Prova del Cuoco. A spingere la neo direttrice di Rai 1, Teresa De Santis, a tale scelta non è il calo degli ascolti a cui il coking show, ormai, è abituato. Bensì alla sua volontà di spostare Elisa in un altro programma di successo. Ci riferiamo, infatti, a “La Vita in Diretta”. Secondo il settimanale Dagospia, l’ex compagna del ministro Salvini dovrebbe sostituire Francesca Fialdini, colonna portante del programma insieme a Tiberio Tiberi. Naturalmente, per adesso sono soltanto voci di corridoio. Non c’è nulla di certo e confermato, sia chiaro. Eppure un commento di Elisa insinua qualche dubbio. Vediamo cos’è successo nello specifico.

Per ulteriori news su Elisa Isoardi, le sue ultime dichiarazioni e i suoi prossimi impegni lavorativi –> CLICCA QUI

Leggi anche –> Elisa Isoardi, novità assoluta per La Prova del Cuoco: ne parlano già tutti

Leggi anche –> Elisa Isoardi, il racconto da brividi sul tumore: “L’ho scoperto mentre ero in diretta”

Elisa Isoardi, addio a La Prova del Cuoco: il messaggio che insinua il dubbio

PER VEDERE ALTRE FOTO DI ELISA ISOARDI –> CLICCA QUI

Quindi, come dicevamo precedentemente, secondo Dagospia, questa volta c’è davvero il pericolo che Elisa Isoardi potrebbe abbandonare per sempre la conduzione de “La Prova del Cuoco”. Il tutto, infatti, dovrebbe svolgersi dopo il Festival di Sanremo. Naturalmente, sono stati tantissimi i messaggi dei fan che, appena diffusa la notizia, hanno cercato in tutti i modi di capirne di più. Uno in particolare, dunque, ha catturato l’attenzione di tutti. Una follower di Elisa, infatti, le scrive sotto una foto: “Stanno girando strane voci..Non lasciare la prova del cuoco. Sei la persona più adatta alla trasmissione”. Beh, le parole dell’utente in questione sono davvero chiare. Eppure sapete come ha risposto Elisa? Con un cuore.

Naturalmente questo gesto ha diverse interpretazioni. La conduttrice potrebbe essere rimasta piacevolmente colpita dalle parole della sua fan. Oppure non può ancora esprimersi al riguardo, ma ormai la scelta è stata già fatta. Voi che ne pensate?