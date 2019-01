Emma Marron risponde ai fan su Instagram e parla delle sue paure, compresa quella della morte.

Emma Marrone, come spesso fanno i cantanti e i VIP, usa Instagram non solo per aggiornare i fan sui suoi accadimenti personali, ma anche per renderli più partecipi della sua vita e per interagire con tutti loro. Così, alcune ore fa, nelle Instagram Stories, Emma Marrone si è prestata a rispondere alle domande dei suoi fan. Selezionandone alcune tra queste, uno dei suoi follower le ha chiesto se avesse paura di qualcosa. La risposta di Emma è stata lunga, dettagliata e piuttosto intensa.

Emma Marrone Instagram: Ho paura di…

La cantante salentina, infatti ha scritto: “Ho paura del buio, delle malattie e di morire. Ho paura degli spazi piccoli. Ho paura della cattiveria, delle intolleranze, dell’ignoranza. Ho paura che il mio metabolismo rallenti ancora di più .Ho paura di fallire, di non avere la forza di ricominciare. Ho paura di tante altre cose e ogni giorno mi impegno a combattere tutte queste paranoie”.

Emma, la sincerità che tutti amano

La risposta di Emma è stata una sorta di confessione della cantante che ha aperto il suo cuore ai fan. La Marrone si è raccontata, come è solita fare. Senza filtri. Una delle caratteristiche infatti più amate e apprezzate della Marrone è senza dubbio la sua sincerità, il suo modo di porsi ed esprimersi. Sempre con onestà e sincerità. Così, anche questa volta, rispondendo alle domande dei fan, Emma non si è nascosta. La cantante non si è risparmiata e non ha alzato un muro di difesa. Con la sua onestà, sicuramente avrà catturato ancora una volta il consenso di tutti i suoi follower che probabilmente condividono con lei molte delle paure elencate.