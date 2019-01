Antonella Clerici 10 anni fa, la foto su Instagram: ecco come è cambiata.

Ha spopolato ieri la sfida che è diventata virale sui social di mostrare delle proprie foto risalenti a dieci anni fa. Ha deciso di prendervi parte anche la famosissima conduttrice RAI, che dunque ha mostrato a tutti i suoi fan come era lei a quel tempo. Quel che risalta certamente agli occhi è il fatto che il tempo non pare aver avuto degli effetti su di lei. La sua bellezza, ancora oggi, dopo una decade, è rimasta invariata. Ed i fan infatti lo hanno prontamente sottolineato.

Ovviamente invariata la sua lunga e folta capigliatura, così come restano ancora oggi molto profondi i suoi occhi. Che lasciano, come si apprende dalla foto in questione, trasparire tutta la sua sensibilità e nobiltà d’animo.

Di seguito vi riportiamo il post da lei condiviso, che in pochissimo tempo ha raccolto un ottimo riscontro in termini di “like” e di commenti. Come detto, quel che maggiormente stupisce e lascia tutti a bocca aperta è il fatto che l’età non sembra avere alcuna influenza sulla sua mozzafiato bellezza.

Non a caso, infatti, il post in questione ha raggiunto circa seimila “like” ed un numero superiore ai 200 di commenti. E come dar loro torto…

