Davide Lippi, brutto episodio per il figlio di Marcello Lippi: rapinato e minacciato di morte

Brutto episodio per Davide Lippi, procuratore sportivo e figlio del grande Marcello Lippi. Era il 17 gennaio quando, intorno alle 19:40, Davide ha subito una vera e propria aggressione da 3 individui sotto la sua abitazione. Secondo le prime ricostruzioni, infatti, il procuratore sportivo era appena giunto sotto la sua abitazione, nella zona di China Town, quando questi 3 individui si sono avvicinati. Ed hanno iniziato a percuoterlo e minacciato di morte. Fortunatamente Lippi non ha riportato contusioni, escoriazioni o ferite gravi. Tanto che non c’è stato nemmeno il bisogno del 118. Tantissima, invece, è stata la paura.

Davide Lippi sgradevole episodio: rapinato e minacciato di morte a Milano

Come dicevamo, Davide Lippi è stato vittima di un bruttissimo episodio. Secondo le prime ricostruzioni, infatti, sembrerebbe che il figlio di Marcello Lippi sarebbe stato avvicinato da 3 loschi individui sotto la sua abitazione. Secondo quanto aggiunge “Repubblica”, dunque, gli aggressori avrebbero dapprima tentato di rubargli l’orologio costoso. Mentre uno di essi avrebbe, addirittura, minacciato di morte Davide. Fortunatamente, però, il procuratore sportivo è riuscito a scappare da tale aggressione. Ed è riuscito, poi, a nascondersi nei box condominiali della sua abitazione. Mentre i tre aggressori, che a detta di Davide parlavano in italiano, sono scappati a bordo di uno scooter. La polizia, nel frattempo, non ha mai interrotto le proprie ricerche per scoprire i colpevoli. Anche se non si capisce ancora con certezza il movente. Si potrebbe trattare, infatti, sia di una tentata rapina. E sia di una aggressione intimidatoria legata al ruolo di procuratore sportivo.