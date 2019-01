Melissa Satta e Kevin Prince Boateng fine di un amore: avviate le pratiche del divorzio

Sembra proprio finita tra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng. Dopo 7 anni d’amore, infatti, la loro relazione sembra giunta al capolinea. A rivelarlo è il settimanale “Oggi” che informa dell’imminente separazione. Sono diverse settimane, in realtà, che circolano voci su una loro presunta crisi. Smentita immediatamente da un’esclamazione di Melissa. Eppure, però, i due non appaiono più insieme sui social. Senza considerare, tra l’altro, che hanno passato le vacanze natalizie separati. Insomma, due indizi fanno una prova. Ma non è finita qui. Perché anche un ultimo messaggio che l’ex velina aveva lasciato sui social, non lasciava trasparire nulla di buono. E, così, secondo le rivelazioni di Oggi, è proprio finita.

Melissa Satta e Kevin Prince Boateng, dopo 7 anni d’amore, hanno messo la parole “fine” alla loro storia d’amore. Secondo quanto rivela il settimanale “Oggi”, infatti, i due si sarebbero recati già dall’avvocato per iniziare le pratiche del divorzio. Naturalmente c’è da parte di entrambi la voglia e l’esigenza di non turbare affatto il piccolo Maddox. Proprio per questo, infatti, sembrerebbe che la coppia si sia rivolta ad un loro amico avvocato. Tutto questo, appunto, per un solo motivo: il bene e l’amore di Maddox. Non si conoscono con certezza i motivi della loro separazione. Sicuramente, però, avrà influito la lontananza. Lui, infatti, attualmente è un giocatore del Sassuolo. E, naturalmente, risiede nella città emiliana. A differenza di Melissa che, invece, è voluta rimanere a Milano. Insomma, sembra proprio che la fine sia irreversibile. Ma teniamo le dita incrociate per loro!