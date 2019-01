Alessia Marcuzzi criticata, lei replica a Verissimo: “Lo farò fino a 70 anni”.

La bellissima presentatrice, che da anni rappresenta una vera colonna portante delle reti Mediaset, ha fatto parlare molto di sé, suo malgrado, negli anni in generale e nell’ultimo periodo nello specifico per il suo outfit. Spesso, infatti, l’hanno criticata per la sua scelta di indossare quasi sempre delle gonne o delle minigonne. E questo malgrado l’età, dal momento che, seppur non si direbbe guardandola, non è più giovanissimo.

Oggi ha fatto visita alla sua collega Silvia Toffanin nella puntata odierna di Verissimo. Ne ha approfittato anche per fornire la replica a queste “critiche”. E lo ha fatto, ovviamente, nel suo stile, in maniera molto serena e con il sorriso sulle labbra. Senza gettare troppa benzina sul fuoco della polemica.

Alessia Marcuzzi criticata, arriva la replica

Come detto, a finire nel mirino della critica è la sua scelta di indossare spesso indumenti che mettono in bella mostra le sue gambe. E la sua replica è davvero da applausi: “Ma lo faccio con serenità e, se le gambe reggeranno, lo farò fino a che avrò 70 anni (ride, ndr). Forse lo faccio perché da ragazzina indossavo sempre pantaloni molto larghi ed ora metto in mostra le gambe”. Ovviamente dagli spalti dello studio di “Verissimo” si sono levati tanti applausi per lei, che si conferma una volta di più come una delle donne più amate della televisione.

