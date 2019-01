Chi è Marco Pierre White: tutto sulla sua vità, carriera e vita privata

La nuova edizione di Masterchef è ormai iniziata. L’ottava stagione, come ormai di consueto, sarà ricca di ospiti sorprendenti e temuti. Uno di essi, infatti, sarà Marco Pierre White. Cuoco britannico, conosciuto per il ruolo di giudice in “Hell’s Kitchen” e in “Masterchef Australia”. Ma chi è esattamente Marco? Scopriamo insieme tutto sulla sua età, carriera culinaria e televisiva e la sua vita privata.

Chi è Marco Pierre White: ecco la sua biografia

Marco Pierre White nasce, a Leeds, l’11 dicembre del 1961. Lo chef ha una doppia origine. Come si può constatare dal nome, infatti, la madre di Marco è di origine italiana. A differenza del padre, invece, che è di origine britannica. Naturalmente, questo è un elemento a suo favore. Poiché Marco, nei suoi piatti, ha saputo creare e mischiare ingredienti di entrambe le tradizioni. La sua passione per la cucina prevale sin da subito. Tanto che, a soli 16 anni, Marco abbandona la scuola per inseguire il suo sogno. Inizia a frequentare, infatti, a Londra una scuola di cucina.

Chi è Marco Pierre White: ecco la sua carriera

Il suo sogno inizia a diventare realtà nel 1987, quando apre il suo primo ristorante “Harvey”, grazie al quale ottiene il primo riconoscimento: una stella Michelin. Da lì la sua carriera è tutta in ascesa. Ottiene, infatti, l’anno successivo una seconda stella. E, poi, con il ristorante “Marco Pierre White” ottiene la terza consecutiva. Nel 1999, ormai all’apice del successo, lo chef annuncia il suo imminente ritiro dalle cucine. Preferendo dedicarsi alla carriera di ristoratore. Fonda con Jimmy Lahoud, infatti, la “White Star Line Ltd”. E, nel 2008, apre il “MPW Steak & Alehouse” con James Robertson a Londra. Con il passare degli anni, inoltre, White ha aperto decine di ristoranti in tutto il Regno Unito, con il nome “Marco’s New York Italiano” e “Marco Pierre White Steakhouse Bar & Grill”. Ma non solo. Perché Marco è una star anche televisiva. Nel 2007 e 2009 è giudice, infatti, di Hell’s Kitchen in Gran Bretagna. E nel 2011 e 2014 prende parte al cast di Masterchef Australia.

Chi è Marco Pierre: curiosità e vita privata

La vita privata di Marco è davvero movimentata ed elettrizzante. Ha, infatti, alle spalle 3 matrimoni con altrettanti figli: Marco Junior, Maraballa e Luciano. Ha sposato, infatti, dapprima Alex McArthur. Il loro matrimonio è durato dal 1988 al 1990. Nonostante la breve durata, secondo quanto riferisce Marco, Alex è stata la donna che ha più amato. Ha sposato, poi, Lisa Butcher. Ed, infine, dal 2000 al 2007 è stato sposato con Mati Conejero. Per quanto riguarda i social? Marco ha un profilo Instagram molto attivo. Che conta circa 96 mila followers.