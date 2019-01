Festival di Sanremo 2019, svelati i nomi dei 12 duetti

La nuova edizione del Festival di Sanremo è ormai alle porte. Avremo modo, infatti, di dedicarsi al festival della canzone italiana dal 5 al 9 febbraio. Come l’anno scorso, quindi, conduttore d’eccezione dello show sarà Claudio Baglioni. Ma non sarà affatto da solo. Ad affiancarlo, infatti, in questa fantastica avventura musicale ci saranno proprio loro. Ci riferiamo, infatti, a Virginia Raffaele e Claudio Bisio. Insomma, un vero e proprio cast stellare. Ma una domanda che ormai tutti ci poniamo è: ma chi saranno gli ospiti della quarta serata? Come consueto, infatti, in questo appuntamento i cantanti avranno modo di esibirsi con degli ospiti particolari. Vediamo chi sono, quindi, primi 12 duetti svelati da Baglioni.

Festival di Sanremo, Baglioni svela i primi 12 duetti: ecco i nomi

La 69esima edizione del Festival di Sanremo sarà ricca di novità. Come già è noto, infatti, non ci sarà più la sezione dedicata ai Giovani. Assisteremo, quindi, ad una gara unica. Dove Einar e Mahmood, vincitori di Sanremo Giovani, si sfideranno con i big. Di seguito, vi riportiamo i nomi dei primi 12 duetti resi noti da Claudio Baglioni:

Fabrizio Moro con Ultimo: I tuoi particolari

I tuoi particolari Ermal Meta con Simone Cristicchi: Abbi cura di me

Abbi cura di me Brunori Sas con Zen Circus: L’amore è una dittatura

L’amore è una dittatura Manuel Agnelli con Daniele Silvestri: Argento vivo

Argento vivo Beppe Fiorello con Paola Turci: L’ultimo ostacolo

L’ultimo ostacolo Neri Marcoré con Nek: Mi farò trovare pronto

Mi farò trovare pronto Paolo Jannacci con Enrico Nigiotti: Nonno Hollywood

Nonno Hollywood Rocco Hunt con BoomDaBash: Per un milione

Per un milione Guè Pequeno con Mahmood: Soldi

Soldi Irene Grandi con Loredana Bertè: Cosa ti aspetti da me

Cosa ti aspetti da me Syria con Anna Tatangelo: Le nostre anime di notte

Le nostre anime di notte Bungaro ed Eleonora Abbagnato con Francesco Renga: Aspetto che torni

Sanremo 2019, ospiti stellari per la quarta puntata del Festival della canzone italiana

Com’è possibile vedere, quindi, gli ospiti attesi per la puntata dell’8 febbraio sono davvero superlativi. Non solo, quindi, cantanti. Ma anche persone dello spettacolo. Tra cui Eleonora Abbagnato, stella della danza classica; Beppe Fiorello, eccellente attore e Neri Marcorè. Ma non solo. Per la prima volta sul palco dell’Ariston, infatti, ci sarà: Guè Pequeno, che accompagnerà Madmood; e Manuel Agnelli, reduce da X-Factor. Ed, infine, un grande ritorno: Fabrizio Moro e Ermal Meta, vincitori della scorsa edizione del festival.