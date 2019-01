L’amica geniale, arriva la notizia che tutti i fan stavano aspettando

L’amica Geniale, arriva l’importante notizia sulla seconda stagione della fortunata fiction andata in onda su Rai Uno.

La Rai e Hbo hanno appena confermato che la seconda stagione della fiction L’amica geniale è in cantiere. Il secondo atto della serie tratta dai bellissimi romanzi di Elena Ferrante si intitolerà “Storia del nuovo cognome”. Dunque dopo l’immenso successo della prima stagione. Che ha registrato ascolti record con uno share medio del 27,7% ed un picco del 30%. E’ arrivata la conferma che tutti i fan della serie stavano aspettando da tempo. La seconda stagione dell’Amica geniale si farà. Una notizia fantastica per i circa sette milioni di telespettatori. Rimasti incollati al televisore durante la prima stagione ad ammirare la trama tratta dal romanzo di Elena Ferrante. Come è successo per la prima stagione, anche la seconda prenderà pienamente ispirazione dal secondo capitolo della quadrilogia di romanzi della Ferrante. Il titolo infatti non sarà più l’amica geniale, bensì, Storia del nuovo cognome, proprio come il titolo del libro. A confermare tutto ciò è stata proprio la direzione della Rai che, insieme alla HBO (emittente televisiva statunitense a pagamento), non vedono l’ora di trasmettere la nuova serie per ripetere i grandi ascolti fatti con la prima.

Dopo l’Amica geniale arriva la seconda stagione: Storia del nuovo cognome

La serie è stata molto apprezzata, oltre che per la sua trama, anche per la bravura degli attori, tutti giovanissimi e alle prime esperienze su un set. Critica e pubblico hanno apprezzato le loro performance attoriali e per questo motivo con ogni probabilità rivedremo tutto il cast di nuovo durante la seconda stagione. Come detto la serie si intitolerà “Storia di un nuovo cognome”. E sarà proprio sul cognome che si baserà la nuova stagione. Dopo aver visto la nascita e lo sviluppo dell’amicizia tra le giovani protagoniste, durante la nuova stagione vedremo queste ultime oramai cresciute e diventate donne. L’evoluzione delle loro vite le porterà ad affrontare nuove difficoltà e ad allontanarsi. Nonostante ciò però l’amicizia rimane solida e, nonostante le esperienze ed i contesti diversi che vivranno, le due amiche continueranno a spalleggiarsi e a starsi vicino.