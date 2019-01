Nadia Toffa 14 anni fa: c’è una differenza lampante che hanno notato tutti

Anche se un po’ in ritardo, anche Nadia Toffa ha voluto partecipare al 10 years challenge. Diciamo che il suo è un po’ diverso rispetto agli altri, perché in fondo si tratta di una foto di ben 14 anni fa, non solo 10. Tuttavia, può andar bene lo stesso. Nadia si mostra con un sorriso smagliante ed in braccio la sua nipotina Alice. Tante differenze rispetto a come è oggi: in primis, i capelli rossi.

Nadia Toffa 14 anni fa: com’era la Iena più amata della tv

Sono passati ben 14 anni, eppure non ci sembra così cambiata. Il sorriso è lo stesso, come scrive anche lei in un commento di risposta ad uno dei fan. Poi, ci sono tante altre differenze, sì, ma in effetti è sempre lei: la nostra Nadietta.

Di sicuro, i capelli rossi la rendono un tantino diversa. Adesso, come lei stessa sostiene tra i commenti su Instagram, i suoi capelli sono di un colore naturale: biondo cenere. Quindi, cosa ci faceva con in testa quel rosso? E poi, quell’ombretto celeste? Da dove è spuntato fuori? Certo, sono passati tanti anni e le mode son cambiate. Per questo, possiamo pensare che Nadia Toffa abbia cambiato modo di truccarsi e di vestirsi, come tutti noi altri, del resto. Adesso non porta più tutto quel colore sugli occhi, ma si limita alla matita nera.

Il messaggio di Nadia Toffa su Instagram

“Buongiorno bella gente, da questa foto sono passati esattamente 14 anni ed ero con la mia adorata nipotina Alice. Sono cambiata tanto secondo voi? Beh Innanzitutto portavo i capelli rossi 🤪 il resto non so giudicare se meglio ora o allora 🤔 buona giornata a tutti e un gigamega bacio”: è quello che scrive la nostra Nadia Toffa sul suo personale profilo Instagram.

Beh, sono cambiate tante cose rispetto a 14 anni fa. La Nadia che vediamo oggi è diversa rispetto a quella d’allora. In primis, tra le cose che sono cambiate c’è sicuramente Totò, il suo cagnolino. Inoltre, possiamo dire che adesso vive la vita molto più intensamente rispetto a tanto tempo fa. Come scrive anche nel suo libro, la malattia le ha dato modo di rinascere. Di vivere una seconda vita.