Isola dei Famosi 2019, Taylor Mega: la doccia con sua sorella manda in delirio i fan

L’isola dei Famosi 2019 è iniziata davvero da pochissimo. Eppure, però, i naufraghi suscitano già uno spropositato interesse. Ebbene si. Gli occhi di tutto il pubblico, infatti, non erano puntati solo sulle new entry del reality: Alda D’Eusanio ed Alba Parietti. Ma anche sui naufraghi. Anche perché, vi ricordiamo, che poche ore prima che iniziasse la diretta, sui social è scoppiata una vera e propria polemica. Perché? Beh, a detta di molti fan del programma, la maggior parte dei naufraghi non è per nulla famosa. Tralasciando quest’aspetto, però, a suscitare particolare interesse è lei. Ci riferiamo, infatti, a Taylor Mega.

Per ulteriori news su Taylor Mega, la sua esperienza a L’isola dei Famosi, le ultime dichiarazioni, le sue migliori foto su Instagram e i suoi progetti lavorativi –> clicca qui

Isola dei Famosi 2019, Taylor Mega: la doccia con sua sorella incanta tutti

Insomma, Taylor Mega avrà sicuramente catturato l’attenzione di tutti. Bella come poche, bisogna ammetterlo. Anche se, come scrive lei stessa su Instagram, sembra proprio che non sia farina del suo sacco. L’influencer, infatti, ammette chiaramente di essersi sottoposta a più interventi chirurgici. Ebbene, però, è spuntato un video su Instagram, in cui è letteralmente incantevole. Taylor, infatti, si mostra sotto la doccia con sua sorella. Inutile dire che le immagini sono state commentate da tantissimi suoi fan. E dobbiamo dire che, per la maggior parte, sono tutti commenti positivi. Tantissimi, infatti, sono i fan che apprezzano le forme e il fisico di Taylor. “Sei stupenda”, “Complimenti, siete bellissime”, questi, dunque, sono i commenti più gettonati sotto il video. Ed, in effetti, guardando le immagini, è impossibile sostenere il contrario. E, pensate, che c’è chi ci aveva visto lungo. Sapete di chi parliamo? Fabrizio Corona.