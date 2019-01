Alessandro Cecchi Paone ne è convinto: la storia tra Jane Alexander e Elia Fongaro nata nel corso del Grande Fratello Vip è tutta una montatura.

Ed è questo quanto ha sottolineato il conduttore televisivo nel corso del programma radiofonico Non succederà più in onda su Radio Radio e condotto da Giada Di Miceli. Secondo Cecchi Paone infatti, tutte le coppie nate al GF Vip di quest’anno sono finte soprattutto quella formata da Jane Alexander ed Elia Fongaro: “Io non credo che sia una coppia vera. Io non ho percepito nulla di reale in questo tipo di situazione. La mia percezione è che sia stata una coppia nata per ragioni di comunicazione e immagine”. Il giornalista ha poi aggiunto: “La mia percezione è che la coppia era una coppia inventata appositamente. Nei reality molti inventano storie d’amore perché su un certo tipo di pubblico questa cosa aiuta molto sui social”.

Ed è proprio sul suo social che Jane Alexander parla spesso a “cuore aperto” della sua relazione, aggiornando i fan su quanto accade di importante nella sua vita. Non a caso il primo post dell’anno l’attrice l’ha proprio dedicato al giovane amato, scrivendo una bellissima frase: “Sei un Uomo meraviglioso, premuroso, divertente, con delle fossette che farebbero scogliere un iceberg, intelligente, intuitivo, bello come il sole e sensuale da morire. Ed io questo 2019 l’ho cominciato con te”. Una frase molto toccante che non fa presagire ad una montatura. Tuttavia il giornalista che ha vissuto “da vicino” le dinamiche della casa de Grande Fratello afferma esattamente il contrario. Avrà ragione?

Alessandro Cecchi Paone e la disputa con Le Donatella

Sempre nel corso dell’intervista a Non succederà più, il giornalista ha raccontato anche della disputa avuta con le Donatella e su di loro afferma: “La loro è una strana notorietà basata sulla presenza. Più o meno gradita. Mi sono chiarito con quella più simpatica, Giulia. In fondo lei era stata trascinata dalla sorella. Non credo di poter chiarire con Silvia. Io ci credo al detto dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. Se hai frequentato un pregiudicato non puoi fartene un vanto. La mia impressione è che abbia scelto questa situazione, non con ingenuità. Non è una vittima della circostanza. Quando ci siamo incontrati con Giulia baci e bracci con lei non ci siamo calcolati”.

Alessandro Cecchi Paone e l’abbraccio con la figlia di Maria Monsé

Come non ricordare gli contri tra i giornalista e la conduttrice Maria Monsé. Quest’ultima infatti ha più volte affermato che Cecchi Paone avrebbe offeso sua figlia, ma ecco com’è finita la vicenda:”Con la Monsé la situazione si è risolta grazie a Perla Maria. Ad evento, mentre Maria faceva la sostenuta lei mi è venuta incontro, mi ha abbracciato, si è presentata e tutto si è risolto. Questo mi fa pensare che la figlia è più saggia della madre”.